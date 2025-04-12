Что нельзя есть и готовить в Вербное воскресенье: делимся советами

В день Вербного воскресенья, 13 апреля, продолжает действовать Великий пост. Поэтому в этот день не рекомендуется есть жирную еду.

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Редакция FoodOboz делится советами и рассказывает, что нельзя есть в Вербное воскресенье.

В этот день верующие не едят мясные, молочные блюда и яйца, но, при этом разрешено есть рыбу и рыбные блюда.

Лучше всего приготовить в этот день легкие блюда, например овощные супы, салаты, запечь овощи, например картофель и свеклу, а также тушенный картофель и капусту.

Также в этот день не рекомендуют резать, шить, вышивать, стирать и убирать дома.

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