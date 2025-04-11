Какие любимые блюда принца Гарри и Меган Маркл: делимся интересными фактами

Визит принца Гарри в Украину наделал много шума в информационном пространстве, поэтому мы хотим более детально рассказать именно о предпочтениях в еде принца и его супруги Меган Маркл.

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Редакция FoodOboz более подробно расскажет, что любит есть младший внук Елизаветы ІІ принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Из интервью Меган и Гарри после своей помолвки 2017 году, они рассказали, какие блюда пара любит готовить на ужин и какие блюда их любимые. Самым любимым блюдом в их семье оказались жареные цыплята, которые просто обожает в первую очередь Меган. Стоит отметить, что принц Гарри сделал Меган предложение именно тогда, когда она готовила жареных цыплят.

Важно, что сейчас звездная пара живет в своем доме в Санта-Барбаре, США. Но, что сейчас готовит и готовит ли вообще Меган – публике неизвестно!

Добавим, что из интервью бывшего королевского шеф-повара Даррен МакГрейди MailOnline, известно, что в детстве Гарри и его родной брат Уильям очень любили есть пиццу.

"Я не начал готовить пиццу, пока не переехал в Кенсингтонский дворец. Уильям и Гарри ели бы ее каждый вечер, если бы няня позволяла. Они ее обожали", – рассказал Даррен МакГрейди.

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