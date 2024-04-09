Что нельзя было делать в СССР: пять семейных запретов

Жизнь в Советском Союзе была полна не только идеологии и пропаганды, но и многочисленных ограничений. Они касались разных аспектов жизни, включая семейные отношения.

Некоторые из этих запретов кажутся современным людям странными и абсурдными, однако они влияли на жизнь миллионов людей в течение десятилетий. Об этом более подробно рассказал блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

Запреты в СССР являлись частью тоталитарной системы, стремившейся контролировать все аспекты жизни своих граждан.

1. Роль женщины в семье

Несмотря на то, что в СССР женщины быстро получили право работать в пользу государства, домашние дела и уход за детьми так и остались обязанностями так называемого "слабого" пола. Кроме того, советские мужчины не редко болели алкоголизмом, поэтому часто вся ответственность за семью ложилась на девушек.

Это довольно абсурдно, но семья, где женщина, которая и так отвечала за большинство аспектов жизни семьи, брала на себя ведущую роль в отношениях, считалась неправильной и осуждалась в обществе. А мужчин, которые не позиционируют себя, как главу семьи получали статус тряпок и подкаблучников.

2. Сфера услуг

В СССР даже состоятельные люди не могли позволить себе заказать клининг или помощников по домашнему хозяйству. Такая работа считалась "эксплуатацией" людей, однако чем этот труд отличается от того, что на заводах, никто объяснить не мог. Таким образом, всем советским семьям приходилось вести быт самостоятельно, а люди, которые могли бы хорошо заработать и прокормить свою семью, работая помощниками, потеряли такую возможность.

3. Интимные отношения

Наверное, каждый уже слышал фразу о том, что "в Советском Союзе секса не было". Однако точнее было бы сказать, что его не было в общественной и культурной советской жизни. Ни в одном фильме того времени вы не увидите не только интимных сцен, но даже объятий и других вполне нормальных проявлений любви.

Идеальные карикатурные советские отношения начинались с того, что парень и девушка ходят за руки, обсуждая будущее коммунизма. Потом женятся и сразу каким-то магическим образом выходят из роддома.

4. Детское образование

В СССР вообще было не много частного и образование не исключение. Все дети приравнивались и были вынуждены ходить в одинаковые обычные советские школы, где их с малых лет обрабатывали пропагандой. Конечно, родители могли влиять на сознание и взгляды детей благодаря воспитанию, но это было невероятно сложно, ведь они были вынуждены работать на заводе целый день, а затем стоять в бесконечных очередях за ветчиной по три копейки.

Таким образом государство в определенной степени отнимало у людей право прививать ценности своим детям и выбирать для них лучшее будущее.

5. Самореализация

Нельзя сказать, что саморазвитие в СССР было чем-то невозможным, но в нем не было никакого смысла. Даже если человек читал книги и интересовался наукой или внешним миром, он не мог реализовать свои знания и разбогатеть или принести пользу обществу. Все, что было в союзе, создавалось за границей, и это не потому, что советские люди не имели потенциал, а потому, что в СССР ценили и продвигали только военно-космические изобретения.

Все, что оставалось людям, это бесцельно собирать-разбирать радиоприемники, как хобби, работать на скучных и неинтересных работах до пенсии, а затем доживать жизнь, пытаясь прокормить себя на скудные выплаты.

Это всего пять примеров семейных запретов в СССР. Существовало много других ограничений, которые касались путешествий, торговли и т.д.

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