Что не стоит давать собаке во время праздничного застолья: эта еда опасна для нее

Когда семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать и насладиться приятными моментами за столом, некоторые хозяева поддаются соблазну позволить своим пушистым друзьям присоединиться к ним.

Исследование, проведенное Blue Cross, показывает, что многих домашних животных регулярно угощают на Рождество и Новый год, причем более 38% наслаждаются полноценным ужином из индейки, а почти каждый десятый получает специальное праздничное блюдо, пишет Express.

Однако владельцев собак призывают быть особенно осторожными в отношении того, что едят их любимцы во время праздников, поскольку ветеринарная медсестра предупредила, что многие наши любимые рождественские блюда могут быть опасными, а в некоторых случаях даже смертельными.

Кэроланна Цицеро, ветеринарный консультант компании по производству кормов для домашних животных Bella+Duke, говорит, что разрешение вашим собакам участвовать в праздничных развлечениях может привести к неотложным медицинским случаям. "Одна из самых больших опасностей на Рождество – это все, что содержит сухофрукты, такие как изюм или смородина", – сказала она.

Они потенциально очень токсичны для собак. Безопасного количества нет, объясняет она, а для некоторых собак даже один изюм может вызвать серьезное повреждение почек, что может быть опасным для жизни.

Эксперт также добавила, что другие популярные праздничные десерты, такие как рождественский пирог, рождественский пудинг и пирожки с фаршем, являются одними из самых опасных лакомств.

Шоколад представляет опасность в любое время года, но количество случаев резко возрастает в канун Рождества.

Соленые лакомства также могут представлять значительные риски, поэтому многими традиционными блюдами рождественского ужина никогда не следует делиться с собаками.

