Что можно сделать уже сейчас, чтобы орхидеи пышно зацвели весной

Зима – активный период для комнатных растений, даже если за окном сад "засыпает". Одним из самых приятных сюрпризов сезона является появление новых цветоносов у орхидей – сигнала будущего весеннего цветения. Многие игнорируют этот момент, считая, что вмешательство не требуется.

На самом же деле правильное формирование цветоносов зимой напрямую влияет на качество, продолжительность и вид цветения. Детали рассказало издание Homes and Gardens.

Почему орхидеи начинают цвести зимой

Орхидеи считают капризными, но после усвоения базовых правил эти экзотические растения входят в стабильный цикл цветения. Для фаленопсисов именно зима часто становится стартовым периодом формирования цветоносов. В отличие от большинства комнатных растений, которые впадают в состояние покоя, орхидеи реагируют на снижение температуры в помещении как на сигнал подготовки к весне.

Новые цветоносы быстро растут и превращаются в тонкие зеленые стебли – именно в этот момент и важно начать их формировать.

Зачем формировать новые цветоносы

Если дать им расти без поддержки, стебли часто развиваются горизонтально, остаются короткими и формируют менее эффектные соцветия. Кроме того, без опоры цветоносы могут сломаться под тяжестью бутонов.

Раннее формирование позволяет:

получить длинные вертикальные цветоносы; уменьшить риск повреждения стеблей; обеспечить лучший доступ света к цветам; сформировать классическую элегантную дугу цветения.

Как правильно формировать цветоносы орхидей

Молодые цветоносы очень гибкие, поэтому работать с ними нужно именно на ранней стадии роста. Когда стебель уже достаточно длинный, его осторожно направляют вдоль опоры – специального колышка для орхидей.

Большинство магазинных орхидей уже продаются с опорами, и их вполне можно использовать повторно. Со временем, когда растение взрослеет и формирует несколько цветоносов, желательно устанавливать отдельную опору для каждого из них.

Колышек аккуратно вставляют в горшок рядом с цветоносом. При использовании правильного субстрата (рыхлая кора для орхидей) это делается без усилий, но важно действовать осторожно, чтобы не повредить корни. После этого цветонос прикладывают к опоре и проверяют, не "тянет" ли его в сторону – при необходимости положение кола корректируют.

Для фиксации используют специальные клипсы или мягкие завязки. Они должны лишь слегка удерживать стебель, не пережимая его. Верхние несколько сантиметров цветоноса не стоит фиксировать: именно там формируются бутоны, и свободное пространство позволяет цветам приобрести характерную изящную форму.

В процессе роста цветоноса может потребоваться дополнительная подвязка, это нормально и не вредит растению.

Может ли орхидея цвести без опоры

Орхидея способна цвести и без опоры, но такое цветение обычно менее долговечно. Цветонос может не выдержать веса цветов и сломаться, а нижнее расположение бутонов уменьшает доступ света, что сокращает продолжительность цветения.

После завершения цветения цветонос желтеет – в этом случае его просто срезают у основания. Растение не стоит выбрасывать: при правильном уходе орхидея снова выпустит новые цветоносы, и цикл можно повторить.

