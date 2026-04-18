Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Куриные котлеты – самое простое и вкусное домашнее блюдо. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш тертый кабачок или морковь.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

Фарш куриный 500 г

Кабачок 350 г (натираем на мелкую терку)

Лук 1 шт. (небольшой)

Укроп по вкусу

Сметана 2 ч. л.

Яйцо 1 шт.

Соль, перец, куркума по вкусу

Сливочное масло для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить и оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Лук перебить в блендере вместе с укропом. Добавить сметану (2 ч. л.) к луку и укропу. Вбить яйцо в фарш, добавить перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешать.

2. Жарить котлетки на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить котлетки в форму для запекания, добавить немного сливочного масла.

3. Запекать в духовке при 200°C в течение 25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: