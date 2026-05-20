Что делать, если спатифиллум долго не цветет, и когда его пора пересаживать

Мирные лилии (спатифиллум) – одно из растений, которое прекрасно растет от начала весны вплоть до самой осени, и здоровые растения, как правило, пестрят цветением именно в этот период.

Май – это лучший период для того, чтобы обратить внимание на этот цветок. Именно от правильного ухода зависит, подарит ли он вам нежные белые соцветия в начале лета, пишет OBOZ.UA.

Есть три нюанса, на которые надо обращать внимание в уходе за этим растением.

Полируйте листья и вовремя обрезайте засохшие

Протирание листьев мягкой влажной тряпкой, чтобы удалить накопившуюся пыль и вернуть им глянцевый блеск, может показаться не такой уж и сложной садоводческой задачей, но она действительно мощная.

Это небольшое, но приятное мероприятие, которое в долгосрочной перспективе может иметь большое значение для роста вашего растения. И пока вы этим занимаетесь, попробуйте также привести в порядок листья вашего растения.

Это означает удаление отмерших частей и всего, что желтеет или блекнет, особенно у основания, а также срезание всего, что уже засохло, чтобы ваше растение могло сосредоточиться на здоровом новом росте, а не тратить свои ресурсы на поддержку старых листьев.

Улучшите влажность воздуха

Когда дома начнут нагреваться, а температура повышаться, воздух в вашем доме постепенно будет становиться немного суше.

Эти растения не особо любят такие условия, поэтому будет хорошо, если вы осторожно начнете повышать влажность вокруг него. Будучи естественно тропическими растениями, мирные лилии всегда нуждаются в легкой влажности.

Перемещение растения в место с естественной влажностью, например, в светлую ванную комнату, – это один из способов достичь более высокого уровня влажности в вашем доме, не создавая дискомфорта в летние месяцы.

Оцените, нужна ли пересадка

Поздняя весна – идеальное время, чтобы оценить, нужна ли вашему растению пересадка, хотя спешить с этой задачей не стоит. Мирные лилии, естественно, предпочитают быть в немного более уютных горшках и часто лучше растут, когда им не дают слишком много дополнительного места.

Учитывая это, если вы заметили, что корни вашей миролюбивой лилии начинают выходить из дренажных отверстий или компост высыхает гораздо быстрее, чем обычно, воспринимайте это как признак для пересадки растения.

