Что делать, если рыбья кость застряла в горле: трюк с хлебом сделает еще хуже

Подавиться рыбьей костью может каждый, даже тот, кто всегда ест медленно и осторожно. Достаточно минутки невнимательности, суеты праздничного сезона или разговора за столом.

Этот момент может быть действительно страшным, но самое главное – сохранять спокойствие. Паника только затрудняет дыхание и мышление. Важно знать, что делать немедленно, чтобы избежать осложнений и быстро почувствовать облегчение, пишет OBOZ.UA.

Сначала остановитесь и оцените ситуацию – можете ли вы свободно дышать? Чувствуется, будто кость блокирует ваш пищевод, или она просто раздражает один участок? Если вы чувствуете одышку, синяки, усиление боли, трудности с речью или глотанием (и кость не видно) – это явный признак того, что ситуация серьезная.

Не пытайтесь самостоятельно удалить кость пинцетом, пальцами или другими домашними средствами – внешний вид кости может быть обманчивым, а минутная невнимательность только ухудшит ваше состояние. Старайтесь не кашлять сильно и не вызывать рвоту – напряжение мышц горла редко помогает и на самом деле может привести к еще более глубокому погружению кости. В таких случаях лучше всего немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в отделение неотложной помощи.

Если вы видите косточку (например, у основания языка), и, главное, вы нормально дышите, а боль умеренная, вы можете попробовать удалить ее (желательно длинным продезинфицированным пинцетом). Помните, что крайне важно не проталкивать ее дальше. Обратитесь за помощью к другому человеку, который может посветить вам в рот фонариком, чтобы точно добраться до косточки. Если вам удастся удалить ее, вы можете выпить несколько небольших глотков теплой воды. Это смажет ваше горло и успокоит раздраженный участок.

Никогда не пытайтесь протолкнуть кость твердым или сухим хлебом, мясом, рисом или картофелем. Этот метод, хотя его часто повторяют, действительно опасен. Острая кость может проникнуть глубже, порезать ткани или еще крепче застрять.

Безопаснее размягчать ее постепенно, и делать это только в том случае, если кость маленькая и не царапает резко, а скорее вызывает ощущение застревания в горле.

Главное – удалить кость. Если вы все еще чувствуете, что что-то застряло в горле, выберите более безопасные методы, которые не раздражат его еще больше. Начните с теплой, но не горячей жидкости — желательно воды, которую принимают небольшими глотками (кола или напитки с уксусом недостаточно крепкие, чтобы растворить кость!). Вода мягко согреет и смягчит кость, что облегчит ее разламывание или отделение от слизистой оболочки. Если примерно через час дискомфорт не утихает, и вы все еще чувствуете, что кость застряла на том же месте, дальнейшие домашние средства бесполезны.

