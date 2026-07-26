Что делать, если потеряли международное водительское удостоверение: пошаговая инструкция

Международное водительское удостоверение дает украинцам право управлять транспортными средствами во время пребывания за границей. Если этот дополнительный документ был утерян, восстановить его не удастся.

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Вместо этого необходимо получить новое удостоверение. Как это сделать – рассказали в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины

Восстановить утерянное международное водительское удостоверение невозможно

В ГСЦ МВД пояснили, что международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения. Без этого дополнительного документа управлять автомобилем, находясь за границей, не удастся.

Действует такое удостоверение на территории стран-участниц Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.

Если документ был утерян, действующее украинское законодательство не предусматривает способов его восстановления. Единственный способ – оформить новое удостоверение.

Условия и порядок оформления нового документа

Восстановление международного водительского удостоверения осуществляется в соответствии с процедурой выдачи нового документа. Услугу можно получить в любом удобном сервисном центре МВД — независимо от места регистрации или проживания.

Для получения нового международного водительского удостоверения необходимо предоставить следующий пакет документов:

заявление (заполняется непосредственно в сервисном центре МВД);

(заполняется непосредственно в сервисном центре МВД); паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или особый статус;

или и подтверждающий гражданство или особый статус; заграничный паспорт ;

; национальное водительское удостоверение (оригинал);

(оригинал); матовую фотографию размером 3,5х4,5.

Водитель обязан подавать документы лично.

В Главном ресурсном центре МВД также перечислили важные нюансы, о которых следует знать водителям .

1. Срок действия. Новое международное водительское удостоверение выдается на 3 года, но не более чем на срок действия национального водительского удостоверения, на основании которого оно выдается.

2. Дополнительные экзамены не требуются. Оформление нового документа осуществляется без сдачи теоретических или практических экзаменов.

3. Без национального водительского удостоверения оно недействительно. Международное удостоверение действует только при наличии национального водительского удостоверения, поэтому для его оформления оригинал украинского удостоверения является обязательным.

"В случае кражи документа за рубежом или в Украине дополнительно рекомендуется сообщить об этом в уполномоченные органы Национальной полиции", – посоветовали в ГСЦ.

Более подробную информацию о получении международного водительского удостоверения там посоветовали искать на сайте ГСЦ МВД в разделе "Водительское удостоверение".

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram. Ответы на наиболее распространенные вопросы и полезная информация также доступны на сайте.

"Пользуйтесь официальными государственными сервисами и позаботьтесь о наличии всех необходимых документов для безопасных поездок", — подчеркнули в ГСЦ.

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