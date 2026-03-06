Что дарили женщинам в СССР на 8 марта: сейчас бы назвали издевательством

В современном мире праздник 8 марта воспринимается как нечто не слишком важное и торжественное. Однако все совсем не так было во времена СССР. В дополнение к идеологическому значению, которое придавало ему государство, празднование сопровождалось подарками для женщин.

Поскольку в советскую эпоху царил повсеместный дефицит товаров, мужчины чуть ли не весь год охотились за вещами, которые могли бы порадовать их жен, матерей или дочерей в Женский день. И некоторые подарки стали своеобразной классикой. Их можно было хоть как-то достать, несмотря на дефицит, и они гарантированно радовали свою владелицу. Большинство из них сейчас вызывают лишь недоумение. OBOZ.UA рассказывает, какие подарки на 8 марта были самыми желанными в СССР, а сейчас их назвали бы издевательством.

Кухонный фартук или прихватки

Во времена дефицита даже такой простой кухонный текстиль был праздником, ведь красивые ткани или готовые изделия редко появлялись на полках. Получить новый фартук означало обновить свою "рабочую одежду", в которой женщина проводила значительную часть домашнего времени. Сегодня такой подарок воспринимается как прямой намек на "место женщины на кухне" и бытовое обслуживание семьи. Это лишенный романтики жест, который скорее обидит, чем порадует современную женщину.

Набор алюминиевых кастрюль или сковородка

Для советской хозяйки новая посуда была настоящим капиталовложением, ведь кастрюли и сковородки часто использовали десятилетиями до полного износа. Получить тяжелую алюминиевую кастрюлю считалось признаком заботы о благосостоянии семьи и облегчением быта. Сейчас кухонные принадлежности покупаются по необходимости как обычная хозяйственная вещь, в ней нет ничего романтического или приятного. Дарить кастрюлю на 8 марта – это моветон, сводящий личность женщины к роли кухарки. Что, кстати, полностью противоречит духу праздника.

Книга "О вкусной и здоровой пище"

Эта книга была настоящей "библией хозяйки" и окном в мир продуктов, которых часто не было в магазинах. Получить такой сборник с яркими иллюстрациями было престижно. Особо удачные издания передавалась по наследству как главное пособие по ведению хозяйства. В наши дни, когда любой рецепт доступен за секунду в смартфоне, такой фолиант лишь собирает пыль. Кроме того, это опять же подарок "для быта", а не для души или саморазвития женщины.

Духи "Красная Москва" или "Тет-а-тет"

В СССР эти ароматы считались вершиной парфюмерного искусства и признаком статуса, ведь выбора практически не существовало. Женщины искренне радовались флакончику, который потом десятилетиями хранили для особых событий, чтобы пахнуть "дорого" по тогдашним меркам. Сегодня эти духи имеют слишком тяжелый, специфический и устаревший шлейф, который ассоциируется скорее с бабушкиным сундуком. Современный рынок предлагает тысячи утонченных ароматов, на фоне которых советская классика звучит как агрессивная атака на обоняние. Хотя духи сами по себе остаются вариантом хорошего подарка. Особенно если вы знаете, какие ароматы нравятся вашим близким женщинам.

Хрустальная ваза

Хрусталь в СССР был символом состоятельности. Хрустальные предметы выставляли в сервант, чтобы все видели – в доме царит достаток. Тяжелая толстостенная ваза с объемным рисунком считалась солидным подарком, который не стыдно было преподнести или оставить потомкам. Сейчас такие изделия считаются безвкусицей и пережитком прошлого, лишь занимающим место. Дарить что-то подобное стоит лишь тогда, когда вы точно знаете, что предмет впишется в интерьер.

Набор махровых полотенец

И снова к теме домашнего текстиля. Хорошее полотенце и сейчас считается неплохой покупкой, хоть и не праздничной. А во времена СССР "поймать" толстое и пушистое махровое полотенце было почти невозможно. Поэтому за ними выстаивали огромные очереди в магазинах. Женщины радовались такому подарку, потому что он был практичным и наконец-то позволял заменить старое изношенное полотно на что-то приятное и мягкое. Сегодня полотенца – это товар первой необходимости, который можно купить в любом более-менее крупном супермаркете. Дарить их на 8 марта – это все равно что дарить стиральный порошок: полезно, но совсем не празднично.

Электровафельница или миксер

Мелкая кухонная техника советского производства отличалась неуклюжим дизайном, огромным весом еще и ужасно шумела. Тем не менее, о ней мечтали чуть ли не все женщины. Просто потому, что даже очень неудобный миксер – это лучше, чем никакого миксера вообще. А с бытовой техникой в СССР были огромные проблемы. Страна Советов в первую очередь производила ракеты и танки, а не холодильники, тостеры и электрочайники. Поэтому это был роскошный подарок "на годы", который демонстрировал технический прогресс в пределах одной квартиры. Сейчас подобные приборы стали намного легче, дешевле и функциональнее, поэтому их покупка не является событием. И, опять же, подобный презент снова замыкает женщину в кругу домашних обязанностей, вместо того, чтобы подчеркнуть ее индивидуальность.

Отрез ткани на платье

Когда готовая одежда в магазинах была однотипной и несимпатичной (если была вообще), получить несколько метров ткани означало возможность сшить себе что-то уникальное. Женщины с воодушевлением несли эти отрезы к портнихе, чтобы наконец получить удобную и красивую вещь и хоть как-то выделиться из толпы. В наше время одежда стала значительно доступнее, а индивидуальный пошив превратился в ритуал – отдельное дело, на которое нужно выделить усилия, время и деньги. К тому же качественные ткани перестали быть таким дефицитом, чтобы считаться дорогим подарком.

Набор пластмассовых бигуди

Это был практически единственный доступный способ сделать праздничную прическу дома, поэтому наборы разных калибров были в арсенале каждой красавицы. Их ценили, потому что они позволяли создать образ "как из кино" собственными силами. Сегодня эти жесткие пластмассовые цилиндры ассоциируются с пытками во время сна и устаревшими методами укладки. Современные стайлеры и мягкие бигуди гораздо удобнее, а старый пластик только царапает кожу и портит волосы.

