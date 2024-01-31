В подборке книги, изданные в начале года, или которые следует ожидать в ближайшее время. От увлекательных приключений, драматических историй и фантастических миров до глубоких размышлений над современностью и обществом.

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"Імперфекціоністи" Том Рахман, видавництво Фабула

Натхненна, зворушливила, трохи кумедна і надзвичайно оригінальна історія однієї газети, заснованої у Римі півстоліття тому. У книжці переплетене особисте життя персонажів, репортерів, редакторів та керівників міжнародної газети, які намагаються втримати себе і газету на плаву у часи, коли ера друкованих новин змінюється новинами з інтернету. Але в кожного героя тут свої драми: хтось страждає від зради, хтось маніпулює заради власного его, а хтось простежує зв’язок між скороченням та любовним життям. В кінцевому результаті усі ми дізнаємося правду про наміри кожного героя роману та засновника самої газети.

"Мова тіла" Тернер А.К., видавництво Жорж

25-ти річна Кессі – санітарка моргу. Маючи глибоку інтуїцію і можливіть вловити останні думки мертвих, Кессі відчуває, що у рішенні про випадкову смерть має бути щось більше. З недовірою до висновку нового потологоанатома і поліції, вона вирішує провести власне розслідування смерті молодої жінки, яка колись врятувала їй життя. Захопливий детектив з яскравою героїнею, яка робить усе можливе заради справедливості, сподобається любителям кримінальних історій.

"Дейзі Джонс і The Six Limited edition", Тейлор Дженкінс Рід, видавництво Артбукс

Ще один роман популярної авторки Тейлор Дженкінс Рід, який занурює у світ музики 70-х. Героїні роману були новими іконами рок-н-ролу, яким, здається, судилося горіти яскраво. Проте між учасницями самого гурту все не так добре, як здається зовні, тож після останнього великого концерту гурт раптово розпадається. Незалежні і талановиті Дейзі, Каміла, Карен розкажуть свої історії, які змушують плакати, сміятися та відчувати втрату.

"Запахи чужих домівок" Бонні-С’ю Гічкок, Видавництво Ранок

"Запахи чужих домівок" Бонні-С’ю Гічкок — новинка 2024 року, яка вже полюбилася багатьом читачам. Відверта історія про те, як важливо знайти свій дім, навіть якщо він не є фізичним місцем. Про те, як дружба та любов можуть допомогти нам подолати будь-які перешкоди. Четверо підлітків на Алясці шукають своє місце в житті. Вони всі дуже різні, але їх об’єднують спільні проблеми: вони відчувають себе чужими та мріють віднайти любов та підтримку. Кожен з них має свої секрети та мрії, які сплетуться в драматичну та водночас чесну історію дружби. Книга особлива тим, що не романтизує Аляску, а навпаки розкриває проблеми півострова.

"Молодша Едда" Сноррі Стурлусон, Видавництво Жупанського

Це найвідоміший давньоскандинавський твір, написаний в Ісландії на початку 13 століття. Вважається, що твір певною мірою був написаний або принаймні скомпільований ісландським вченим, законодавцем та істориком Сноррі Стурлусоном. Видання є найповнішим і найдетальнішим джерелом сучасних знань про скандинавську міфологію, містить інформацію з різних джерел, наприклад, версії віршів, які збереглися до наших днів у збірці, відомій як поетична Едда. У книжці – стародавні історії про скандинавський епос про створення світу, битви, які відбуваються після боротьби богів, велетнів, гномів та пам’ять про героїв, воїнів-королів і королев

"Діана. Справжня історія з її вуст", Ендрю Мортон, видавництво Фабула

Сенсаційна біографія принцеси Діани, яка назавжди змінила уявлення про британську монархію. За шість років до своєї загибелі вона наважилась на серію відвертих інтерв’ю для книжки Ендрю Мортона, де відкрила усю правду про себе. Діана знала, що ніколи не стане королевою, і завжди хотіла бути собою. Вона мріяла бути королевою людських сердець, і її мрія здійснилася. Вона стала іконою стилю XX століття і порушницею спокою дому Віндзорів. Щира сповідь доповнена теплими спогадами її рідних і друзів та секретними записами Діани.

"Лібералізм і його протиріччя", видавництво Наш Формат

Книжка Френсіса Фукуями, відомого своїм інтелектуальним підходом, є глибоким дослідженням сучасного лібералізму та його викликів. Автор аналізує класичний лібералізм, розкриває протиріччя та невдоволення, які виникають у зв'язку із сучасними глобальними викликами. Фукуяма досліджує різні аспекти нерівності та ідентичності, фінансові кризи, деградація еліт, технології маніпулювання населенням та порівнює лібералізм із іншими ідеологіями. Книга корисна для розуміння політичних, економічних та соціокультурних викликів світу, а також популярних суспільно-політичних теорій та дає розуміння деяким соціально-політичним процесам.

"Палюче тепло вб’є нас найперше" , Ґуделл Джефф, Видавництво Бородатий Тамарин

Книга Джеффа Ґуделла є захопливим дослідженням екологічних проблем, пов'язаних із змінами клімату. Автор, який має багаторічний досвід у сфері екологічної журналістики, пише про серйозні проблеми, які сьогодні турбують людство: лісові пожежі, теплові хвилі та танення льодовиків. З книжки можна дізнатись про те, як зміна клімату впливає на наше життя та як екстремальна спека впливає на наш світ. Ґуделл поєднує наукові факти та розповіді очевидців, щоб зрозуміти і розказати про наслідки кліматичних змін, які стоять перед сучасним світом.