Есть книги, которые развлекают. Есть книги, которые учат. А есть такие, что заставляют чувствовать. Остро. Мучительно. Безжалостно правдиво. Именно они оставляют след, который не стереть даже годами.

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Що читати, коли здається, що реальність стає вигадкою? Коли світ перетворюється на хаос, а правда і фальш стають майже нерозрізненними?

Читати те, що розширює межі сприйняття. Те, що змушує сперечатися, шукати істину, занурюватися у найтемніші куточки людської природи. Те, що не просто розповідає історії, а ставить питання, на які немає простих відповідей.

Пропоную до читання зимові новинки 2025 від видавництва ФАБУЛА.

"У ліжку з ведмедем" Олексій Мустафін

Чи можна мирно співіснувати з російською імперією? Олексій Мустафін у книзі "У ліжку з ведмедем" досліджує історію сусідства росії з різними країнами світу. Автор показує, як рф систематично розширювала свої кордони, підкорюючи сусідів не лише військовою силою, а й політичними інтригами, економічним тиском і культурною експансією. Багато сучасних конфліктів мають глибоке коріння, а методи, які росія використовує сьогодні, були випробувані ще століття тому.

Ця книга допомагає зрозуміти, що велика війна сьогодні — не виняток, а закономірність. Автор не дає простих відповідей, але його історичний аналіз дозволяє інакше поглянути на роль рф у світовій політиці та її стосунки із сусідами.

"Сатанинські вірші" Салман Рушді

"Сатанинські вірші" — це більше, ніж просто роман. Це літературний виклик, філософська головоломка та провокація, що сколихнула світ. Салман Рушді майстерно поєднує магічний реалізм, історичні алюзії та культурні протистояння, створюючи багатошаровий текст, у якому реальність і фантазія зливаються в єдине ціле.

Двоє головних героїв після катастрофи літака опиняються в Лондоні й починають зазнавати дивних змін. Один бачить себе ангелом, інший — демонізованим вигнанцем, але ці метаморфози — радше відображення їхнього внутрішнього світу, ніж містична реальність.

Це книга про вигнання та повернення, про віру та сумнів, про ідентичність, що розривається між двома світами. Вона зачіпає складні теми релігії, колоніалізму та особистого вибору — і саме тому досі залишається однією з найсуперечливіших і найважливіших книг сучасності.

"Холод" Щепан Твардох

"Холод" — це роман-випробування, роман-сповідь, роман-безжальне препарування людської долі на тлі крижаного пекла. Щепан Твардох проводить читача через брудні шахти, революційні битви та сталінські табори, щоб зрештою залишити його наодинці з головним героєм — самотнім у льодах, із олівцем у руці та питанням, яке ріже душу: чи людина я?

Конрад Відух — не герой і не жертва, а мимовільний свідок та учасник історії, яка не знає жалю. Він пізнав революцію, війну, репресії, але справжнє випробування чекало його не в таборах, а в порожнечі, коли нікого й нічого не лишалося, крім власних думок.

Ця книга — про безкомпромісну боротьбу за виживання, про ціну ідеалів і про самотність, яка розкриває людину такою, якою вона є. Лаконічний, жорсткий і холодний, цей роман пронизує до кісток, залишаючи довгий післясмак.

"Останній політ" Джулі Кларк

"Останній політ" — захопливий трилер, який тримає у напрузі від першої до останньої сторінки. Джулі Кларк майстерно переплітає долі двох жінок, які, здавалося б, не мають нічого спільного, окрім бажання вирватися з пастки власного життя.

Клер Кук, дружина впливового політика, зважується на відчайдушну втечу, обмінюючи своє місце в літаку на квиток незнайомки. Та цей крок занурює її у ще більш небезпечний вир подій. У той час як одна жінка бореться за свободу від домашнього насильства, інша — від власних демонів і смертельної небезпеки.

Кларк створює напружену атмосферу, змушуючи читача замислитися над тим, на що готова піти людина заради свободи. Це книга про силу, відвагу та рішучість жінок, які вирішили повернути собі контроль над власним життям.

"Молитва за Овена Міні" Джон Ірвінг

"Молитва за Овена Міні" — роман, що балансує між трагічним і комічним, поєднуючи глибоку філософію з легкою іронією. Джон Ірвінг створив незабутню історію про дружбу, віру й приреченість, яка розгортається на тлі бурхливих подій американської історії.

Овен Міні — дивний, маленький хлопчик із незвичайним голосом, який вірить у свою особливу місію. Після фатального бейсбольного удару, що змінює життя його друга Джонні, він стає ще впевненішим у тому, що є інструментом Божої волі. Чи це справжнє призначення, чи лише самонавіювання — питання, яке переслідує читача до останньої сторінки.

Це книга, що змушує і сміятися, і плакати, а головне — замислитися над тим, чи є випадковості у житті. Ірвінг майстерно переплітає дитячу наївність із дорослою реальністю, створюючи один із найзворушливіших і найглибших романів про долю та віру в неминуче.