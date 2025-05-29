Видавництво "Фабула", яке спеціалізується на літературі з високої полиці, традиційно тішить читачів добірними новинками — книжками, що поєднують якість письма з доступністю викладу. Ця добірка — мозаїка жанрів і тем: від напружених психологічних трилерів до глибоких історичних романів, від критичного нон-фікшну до емоційних драм. Усі вони різні, проте об’єднані спільним — вони змушують замислитися, пережити, а іноді й переосмислити.

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Пропоную новинки, які неодмінно привернуть вашу увагу і подарують яскраві враження від читання.

"Дерева" Персіваль Еверетт

Невелике містечко на Півдні США стає епіцентром серії дивних і моторошних убивств. На місці кожного злочину — не одна, а дві жертви. Розслідування приводить детективів до історії, яку Америка воліє не згадувати, — і що далі, то більше все це нагадує не детектив, а зловісну притчу.

Персіваль Еверетт створює жорсткий, дотепний і провокативний роман, у якому чорний гумор стикається з темами расової несправедливості, історичного насильства і колективної пам’яті. Це трилер, що перетворюється на щось значно більше — на голос тих, кого не почули.

"Дерева" — книжка, яка зачіпає нерви. Вона для тих, хто цінує літературу з глибоким соціальним контекстом і не боїться гострих тем, розказаних мовою напруги, іронії та гніву.

"Тіль" Данієль Кельман

У палаючій Європі XVII століття, серед руїн Тридцятилітньої війни, з’являється загадковий мандрівник — Тіль Уленшпігель. Блазень, артист, філософ і анархіст у масці жартівника. Його сміх — єдина відповідь на безглузде насильство і хаос, а мандри — спосіб втекти від світу, який сам себе знищує.

"Тіль" — це історичний роман, що звучить напрочуд сучасно. Данієль Кельман майстерно переплітає легенди і факти, філософські роздуми і дотепність, створюючи епічне полотно, де герої — не королі й генерали, а блазні, мандрівники й вигнанці. Їхня мудрість — у вільнодумстві, їхня зброя — сміх.

Книжка захопить читачів, яким подобаються глибокі історичні романи з яскравим авторським голосом. Це погляд на нашу сучасність крізь призму міфу, абсурду і виживання.

"Погана терапія. Чому діти не дорослішають" Абігайл Шрайєр

Це провокаційне дослідження сучасної культури психотерапії для дітей і підлітків, яка, за словами авторки, більше шкодить, ніж допомагає. Абігайл Шрайєр ставить під сумнів, чи не перетворили ми турботу про психічне здоров’я на індустрію, що підмінює виховання діагнозами.

Авторка відверто пише про те, чому сьогоднішнє покоління молоді не вміє впоратися зі звичайними труднощами дорослішання. Вона закликає до перегляду ролі терапії в житті дітей і підлітків, особливо тоді, коли вона стає першою — і єдиною — відповіддю на будь-які емоційні виклики.

Книжка буде цікавою батькам, педагогам і всім, хто цікавиться питаннями дитячого розвитку, психотерапії та сучасних суспільних трендів. Це критичний голос у розмові, яка сьогодні звучить надто одноманітно.

"Революція" Артуро Переса-Реверте

Артуро Перес-Реверте знову демонструє свою майстерність у поєднанні історії з пригодницькою прозою, цього разу занурюючи читача в хаос Мексиканської революції. "Революція" — не просто хроніка кривавих боїв і політичних потрясінь, а глибоке занурення у внутрішню трансформацію людини, змушеної дорослішати на тлі вогню та смерті.

Головний герой, Мартін Гарет, проходить шлях від спостерігача до безпосереднього учасника подій — і це не лише зміна ролі, а й болісний процес усвідомлення себе у світі, де звичні моральні орієнтири втрачають силу. Через призму його переживань автор розгортає філософські роздуми про природу відваги, кохання та людяності в часи, коли виживання часто суперечить совісті.

Ця книжка — не про революцію як подію, а про революцію всередині людини. Написана з притаманною Пересу-Реверте точністю й глибиною, "Революція" залишає по собі післясмак тривожного подиву — як багато можна знайти в собі, коли навколо втрачається все.

"Убий мене ніжно" Ніккі Френч

У "Убий мене ніжно" Ніккі Френч поєднує психологічний трилер з інтимною драмою, створюючи напругу, що зростає з кожною сторінкою. Авторка занурює читача у вир неконтрольованої пристрасті, що межує з одержимістю, де межі між коханням і небезпекою стираються майже непомітно.

Еліс — героїня, з якою легко співпереживати: її поступове занурення в емоційний морок виглядає не як надмірність, а як цілком можливий розвиток подій у житті будь-кого. Френч демонструє, як тонка психологічна маніпуляція може зруйнувати особистість — і наскільки небезпечним може виявитися сліпе слідування за почуттями.

Цей роман — про тіньову сторону кохання, яка здатна цілком поглинути. Напружений, інтимний і водночас тривожний, він ставить під сумнів уявлення про довіру, межі особистості та ціну, яку ми готові заплатити за ілюзію ідеального кохання.

"Антитрейдинг" Олексія Пластуна

"Антитрейдинг" — це свіже й критичне бачення індустрії, яка десятиліттями зводить культ навколо легких грошей і блискавичних прибутків. Олексій Пластун, маючи академічну підготовку і практичне розуміння ринку, розвінчує популярні міфи про трейдинг, показуючи його з боку, який більшість посібників воліє замовчувати.

Автор не лише ставить під сумнів ефективність технічного та фундаментального аналізу, а й детально аналізує психологічні пастки, у які потрапляють навіть досвідчені трейдери. У центрі книги — раціональний підхід і наукова обґрунтованість, що слугують противагою гучним обіцянкам біржових гуру та інвестиційних "авторитетів".

Це не книга для тих, хто шукає чарівну формулу збагачення, а для тих, хто хоче зрозуміти реальну суть фінансових ринків. "Антитрейдинг" — чесна й виважена розмова про гроші, ризики та здоровий глузд у світі, де ці поняття часто підмінюють ілюзіями.