Что больше всего болит украинцам? Проведено исследование эмоционального состояния в 2026 году

Всеукраинский колцентр бесплатной психологической помощи #ВАРТОЖИТИ, основанный Яниной Соколовой, совместно с Kantar Украина провел масштабное исследование эмоционального состояния украинцев – в частности военнослужащих – и их запроса на психологическую помощь.

"Мы хотели знать, что больше всего болит украинцам сейчас. Как они переживают горевание, тревожные расстройства, панические атаки и неуверенность будущего. И главное как с этим борются. Обращаются ли к психологам? Результаты нас поразили", – отмечает основательница проекта Янина Соколова.

Опрос проводили в феврале 2026 года, накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В нем приняли участие 1000 гражданских респондентов и 100 военных.

"Нам особенно ценно было увидеть, как эмоциональные состояния украинцев влияют на повседневность. Истощение стало привычной частью жизни для большинства. Но это история не только об усталости – несмотря на сложные обстоятельства украинцы сохраняют внутреннюю устойчивость и продолжают держаться", – рассказывает Анастасия Ямелинец, клиент-партнер в Kantar Украина.

Полное исследование доступно по ссылке.

Как чувствуют себя украинцы

Начало 2026 года выдалось одним из самых тяжелых периодов за время Великой войны: массированные обстрелы критической инфраструктуры по всей стране и самый большой блэкаут с февраля 2022 года.

Негативные эмоциональные состояния стали почти универсальными. За последние 2–4 недели до момента опроса 80% респондентов часто или постоянно испытывали по крайней мере одно из состояний: тревогу, раздражение, напряжение, истощение, апатию или бессилие.

В то же время украинцы демонстрируют стойкость:

55% считают, что чувствовать истощение в нынешних условиях — это нормально.

считают, что чувствовать истощение в нынешних условиях — это нормально. 52% утверждают, что держатся.

Запрос на психологическую помощь есть, но барьеры остаются высокими. В течение последнего года 49% украинцев испытывали потребность в психологической поддержке, однако только 13% обращались к специалисту. Главные препятствия — высокая стоимость услуг, решение справиться самостоятельно и сомнения в эффективности терапии.

Отдельной проблемой является осведомленность: 51% украинцев не знают, куда обращаться за профессиональной помощью. Самыми распространенными способами поддержки ментального здоровья остаются самопомощь (47%) и разговоры с близкими (26%).

Эмоциональное состояние военных и их семей

Более трети опрошенных украинцев (38%) имеют членов семьи, которые сейчас участвуют в боевых действиях. Эти респонденты чаще других чувствуют усталость даже после отдыха, привыкли жить в состоянии постоянного эмоционального напряжения и чаще нуждаются в психологической поддержке.

Интересно, что военные менее склонны связывать свои эмоциональные состояния с войной – однако именно они чаще нуждаются в психологической помощи и активнее за ней обращаются. За последний год в помощи нуждались 59% военных (против 49% среди гражданских), а к специалисту обращались 27% – вдвое чаще, чем среди опрошенных в целом (13%).

Уровень осведомленности военных также выше: 40% знают, куда обратиться за профессиональной психологической помощью. При выборе специалиста для военных чаще, чем для гражданских, важны анонимность и понятность. Барьерами чаще, чем для опрошенных в целом, становятся сложность поиска подходящего специалиста и недостаток информации о доступных ресурсах.

Готовность воспользоваться бесплатной помощью также выше среди военных: 61% против 43% среди гражданских.

Колцентр #ВАРТОЖИТИнедавно запустил информационную кампанию, чтобы напомнить украинцам о важности своевременной заботы о ментальном здоровье.

Если вы чувствуете, что запутались или устали – звоните на короткий номер 5522 (бесплатно для всех операторов).