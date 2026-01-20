"Через полчаса не чувствуешь рук и ног": энергетики ДТЭК показали, как чинят оборудование в морозы
Вследствие морозов и масштабов разрушений в результате вражеских обстрелов энергетикам ДТЭК приходится иногда работать круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.
Об этом свидетельствует видео-репортаж.
"У нас бывает такое, что мы сутками работаем, бывает такое, что пол двенадцатого приезжаем, в час ночи, два-три", – сказал мастер кабельной бригады бутанского РЭС Александр Сторожко.
Энергетики рассказывают, что морозы очень усложняют работу, потому что физически невозможно долго находиться на открытом воздухе и чинить оборудование.
"Несколько часов нужно потратить только, чтобы добраться до поврежденного кабеля, дальше ремонтные работы. И все это в условиях, когда на улице даже за полчаса уже не чувствуешь ни рук, ни ног", – объяснили энергетики.
В то же время они размещают возле мест ремонтов свой спецавтомобиль, чтобы иметь возможность погреться и потом оперативно вернуться к работе.
Ранее кейтеринговая компания Box Catering начала обеспечивать аварийно-ремонтные бригады ДТЭК обедами.