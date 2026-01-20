'Через полчаса не чувствуешь рук и ног': энергетики ДТЭК показали, как чинят оборудование в морозы

Вследствие морозов и масштабов разрушений в результате вражеских обстрелов энергетикам ДТЭК приходится иногда работать круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.

Об этом свидетельствует видео-репортаж.

"У нас бывает такое, что мы сутками работаем, бывает такое, что пол двенадцатого приезжаем, в час ночи, два-три", – сказал мастер кабельной бригады бутанского РЭС Александр Сторожко.

Энергетики рассказывают, что морозы очень усложняют работу, потому что физически невозможно долго находиться на открытом воздухе и чинить оборудование.

"Несколько часов нужно потратить только, чтобы добраться до поврежденного кабеля, дальше ремонтные работы. И все это в условиях, когда на улице даже за полчаса уже не чувствуешь ни рук, ни ног", – объяснили энергетики.

В то же время они размещают возле мест ремонтов свой спецавтомобиль, чтобы иметь возможность погреться и потом оперативно вернуться к работе.

