Чем удобрить розы и помидоры в августе: что их объединяет

Розы и помидоры самые щедрые, но также и уязвимые в августе, поскольку высокая влажность может создать идеальные условия для таких болезней, как черная пятнистость и фитофтороз.

Видео дня

В то же время, жаркая погода может быстро истощить, что приводит к тусклым цветам на розах и значительно более мелким плодам на помидорах. Однако Элизабет Ваддингтон, эксперт по садоводству, рассказала, что существует действительно простой способ естественным путем подпитать оба эти растения, поскольку все, что вам нужно, это добавить английскую соль (Эпсома) в лейку для полива, пишет Express.

Соли Эпсома содержат магний и серу, которые важны для здоровья растений. Магний помогает растениям усваивать фосфор и поддерживает выработку хлорофилла, тогда как сера необходима для общего метаболизма растений.

Английская соль особенно полезна для помидоров, перца и роз.

Магний является важным ингредиентом для фотосинтеза и помогает расти большим листьям, а это означает больше энергии для цветов и плодов.

Магний не только помогает расти помидорам и розам, но и улучшает качество их продукции, а также приводит к сочным плодам и ярким цветам.

Сера – это питательное вещество, необходимое для повышения устойчивости к болезням, и она действует как естественная защита, помогая помидорам и розам оставаться здоровыми.

Лучший способ использовать английскую соль в вашем саду – это просто добавить одну столовую ложку на галлон (3,7 л) воды в лейку и полить ею ваши растения.

Вносите английскую соль каждые четыре недели в течение остального вегетационного периода, и розы, и помидоры должны цвести и выглядеть гораздо пышнее к концу лета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как надо обрезать розы в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.