Спасет уставшие кусты: как надо обрезать розы в августе

Раскрыть полный потенциал роз в вашем саду может помочь процедура обрезки куста. И именно август является удачным месяцем для такого ухода за растениями.

Как сделать все правильно, издание Express поинтересовалось у профессиональных садоводов. По словам экспертов обрезка в августе поможет обеспечить розам необходимую энергию для здоровья и пышного цветения. Более того, удаление лишних частей в это время года может превратить кусты, которые заметно устали, в сильные, продуктивные растения, готовые к новому сезону роста.

Обрезка – это больше, чем просто косметический ремонт. Она необходима для поддержания роз в идеальном состоянии, стимулирования нового роста, улучшения циркуляции воздуха внутри куста и обеспечения направления энергии растения на образование больших и здоровых цветов, а не на слабые или больные побеги. Обрезка также помогает предотвратить грибковые инфекции и другие распространенные проблемы роз, давая растению больше шансов на полноценное цветение в ближайшие месяцы.

Хотя основная глубокая обрезка роз проводится зимой или ранней весной, август – идеальное время для проведения процедуры для определенных видов, особенно плетистых роз. Эти мощные растения, часто используемые для украшения стен, арок и беседок, как правило, цветут только один раз в начале лета.

По завершении этой фазы они могут выпускать спутанные и непродуктивные побеги, если оставить растение без присмотра. Поэтому удаление старых цветоносных стеблей освобождает место для новых, гибких побегов, которые будут цвести в следующем году. Обрезка в августе также помогает подготовить растение к осени и зиме, стимулируя появление сильных новых веточек, способных выдерживать холодную погоду.

Главная цель процедуры – обрезать самые старые, наименее продуктивные стебли у основания, освобождая место для новых побегов. Это одновременно улучшает общую форму куста и циркуляцию воздуха внутри и вокруг него.

Основные принципы обрезки одинаковы для всех роз: удалять засохшие, больные или поврежденные ветви, обрезать стебли до почки, обращенной наружу, для придания им раскрытой формы, и удалять любые перекрещивающиеся стебли или тесно расположенные ветви, которые могут тереться друг о друга. Плетистым розам особенно полезно ежегодно полностью удалять старые стебли. Это предотвращает образование густых кустарников и стимулирует рост новых цветоносов у основания.

Почвопокровные розы и некоторые видовые сорта, имеющие схожие особенности роста, можно обрезать практически так же. А вот кустовые сорта требуют несколько иного подхода. Их можно сильно обрезать каждый год, поскольку они цветут на крепких новых стеблях, образующихся в течение текущего периода вегетации.

