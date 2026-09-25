Чем стирать полотенца, чтобы они были мягкими, как в отелях: простой лайфхак

Шероховатые полотенца не обязательно являются признаком изношенного хлопка. Причиной могут быть остатки жесткой воды и моющего средства, которые со временем накапливаются между волокнами.

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Существует простой способ решить эту проблему, не используя смягчитель для белья или уксус, пишет OBOZ.UA.

Если причиной проблемы являются минеральные отложения, может помочь лимонная кислота. Ее кислотная природа помогает удалять минеральные остатки, связанные с жесткой водой, а также облегчает смывание некоторых отложений моющих средств.

Производители стиральных машин рекомендуют лимонную кислоту как один из методов, используемых для устранения потемнения белых полотенец, вызванного отложениями жесткой воды.

Для этого 1–2 столовые ложки лимонной кислоты сначала растворяют в небольшом количестве тёплой воды, а затем раствор выливают в отсек для смягчителя белья. Это позволяет добавлять кислоту к белью во время цикла полоскания, а не во время основного цикла стирки. Подобные пропорции используются в руководствах по кислотной стирке.

Однако перед использованием стоит проверить инструкцию к вашей конкретной стиральной машине, поскольку не все производители рекомендуют использовать кислоты.

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