Чем подкормить спатифиллум в сентябре: вы не узнаете свое растение

Спатифиллум – одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за густую темно-зеленую листву и нежные белые цветы. Обычно оно не требует сложного ухода, однако в конце лета может ослабеть: листья теряют упругость, новые побеги появляются медленнее, а цветение прекращается.

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В сентябре растение стоит немного поддержать перед осенне-зимним периодом. Для этого можно воспользоваться простой домашней подкормкой, сообщает Kobieta Interia.

Как ухаживать за спатифилумом осенью

В природе спатифиллум растет в теплых и влажных тропических лесах, поэтому и дома любит похожие условия. Лучше всего поставить его в светлом месте, но защитить от прямых солнечных лучей. Яркое солнце может оставить ожоги на нежных листьях.

Почва в горшке должна оставаться слегка влажной. Если растению не хватает воды, его листья быстро опускаются и вянут. В то же время чрезмерный полив не менее опасен: застой воды провоцирует загнивание корней.

Осенью также следует следить, чтобы спатифилум не стоял у холодного окна или на сквозняке. С началом отопительного сезона воздух в доме становится более сухим, что также может сказаться на состоянии растения.

Зачем подкармливать спатифилум желатином

Одним из популярных домашних средств для подкормки комнатных растений является раствор пищевого желатина. Он содержит азот – элемент, необходимый растениям для роста зеленой массы.

Такая подкормка может стать дополнительной поддержкой для ослабленного спатифилума, помочь ему нарастить новые листья и подготовиться к менее благоприятным условиям осенью и зимой.

Особенно уместным этот способ считается в начале осени, когда активный период роста постепенно заканчивается, а впереди – более короткий световой день и сухой воздух из-за отопления.

Как приготовить удобрение

Рецепт очень прост. Одну столовую ложку пищевого желатина нужно растворить в стакане горячей воды и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.

После этого долейте еще три стакана теплой воды и оставьте смесь до полного остывания. Готовый раствор должен иметь комнатную температуру.

Перед внесением подкормки почву в горшке лучше немного увлажнить обычной водой. Затем полейте спатифилум приготовленным раствором.

Применять такую подкормку рекомендуется не чаще, чем раз в 2–4 недели. Злоупотреблять ею не стоит: избыток азота может стимулировать рост листьев в ущерб цветению.

В то же время желатиновый раствор не заменяет полноценного комплексного удобрения, поскольку не содержит всех необходимых растению питательных веществ. Лучше всего рассматривать его как дополнительное домашнее средство для поддержания спатифилума в начале осени.

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