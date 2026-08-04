Чем подкормить розы в августе: цветов будет очень много

Август – важный период в уходе за розами. От правильного ухода за кустами в это время зависит, насколько обильно они будут цвести до самой осени.

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Особое внимание стоит уделить поливу, обрезке и подкормке. Эксперты рассказали, как ухаживать за розами в августе и какое натуральное удобрение поможет поддержать их цветение.

Как ухаживать за розами в августе

Один из важнейших моментов ухода в августе – правильный полив. Летняя жара и засуха сильно ослабляют кусты, что может негативно сказаться на их цветении. Почву вокруг роз, растущих в открытом грунте, желательно поддерживать слегка влажной на глубине примерно 15–20 см.

В жаркую погоду кусты можно поливать каждые 3–4 дня непосредственно под корень, используя около 10–15 л мягкой воды на одно растение. Лучше всего для этого подходит дождевая вода. Листья и цветы лучше не мочить, чтобы не создавать благоприятных условий для развития грибковых заболеваний.

Поливать розы лучше всего рано утром или вечером.

Розы, растущие в контейнерах, могут нуждаться в поливе даже ежедневно, поскольку почва в горшках во время жары высыхает значительно быстрее. Помочь дольше удерживать влагу может мульчирование сосновой корой или компостом. Это полезно как для растений в открытом грунте, так и для роз в контейнерах.

Нужно ли обрезать розы в августе

У повторно цветущих сортов следует регулярно удалять увядшие цветки или целые соцветия. Такая процедура стимулирует растение к образованию новых бутонов и помогает продлить период цветения.

Срез делают наискось, чуть выше первого хорошо развитого листа с пятью листочками. Лучше всего – над почкой, направленной наружу от куста.

Одновременно можно удалить сухие и больные части растения, а также побеги, отрастающие от подвоя.

Чем подкормить розы в августе

В августе розам особенно нужны удобрения, богатые фосфором и калием. Эти элементы поддерживают работу корневой системы, способствуют формированию и развитию бутонов и повышают общую устойчивость кустов.

В начале августа розам можно дать предпоследнюю порцию удобрений в этом сезоне. Подойдут как готовые средства для роз и органические удобрения, так и простые домашние подкормки.

Один из вариантов – смесь древесной золы и яичной скорлупы.

Древесная зола содержит калий, который способствует цветению, укрепляет ткани растения и поддерживает его устойчивость. Яичная скорлупа является источником, прежде всего, кальция, а также содержит небольшое количество магния, калия, фосфора и микроэлементов.

Кроме того, порошкообразная зола и острые частицы скорлупы могут создавать физическое препятствие для слизней.

Как приготовить домашнее удобрение для роз

Яичную скорлупу нужно тщательно вымыть, высушить и измельчить, например в кофемолке, до мелкого порошка.

Для одного куста понадобятся:

горсть измельчённой яичной скорлупы;

1 столовая ложка древесной золы из чистой, необработанной древесины.

Смесь рассыпают вокруг розы примерно в радиусе 20 см от основания куста. Делать это лучше на влажной почве. После этого удобрение нужно слегка перемешать с верхним слоем земли.

Если почва имеет реакцию, близкую к щелочной, количество яичной скорлупы лучше уменьшить или вообще от нее отказаться.

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