Чем подкормить орхидею в конце лета, чтобы она снова зацвела: домашнее средство

После лета вашей орхидее может понадобиться небольшая поддержка, прежде чем она снова будет готова зацвести. Сейчас самое время обратить внимание на её состояние и уход.

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После жары стоит позаботиться о них дополнительно. Одно из домашних средств, которое годами используется для ухода за растениями, – это чеснок. О том, как с его помощью поддержать орхидею, расскажет OBOZ.UA.

После нескольких летних месяцев орхидея может просто истощиться от интенсивного роста и цветения. Высокие температуры ускоряют потерю влаги, а частое пересыхание субстрата может повлиять на здоровье корней.

Признаки того, что растению нужна поддержка, легко заметны. Листья могут стать менее упругими, корни могут посереть, а цветы могут постепенно опадать. Однако само цветение не является поводом для беспокойства. Орхидея просто завершает один этап своего развития и готовится к следующему.

Конец лета — это также хорошее время, чтобы проверить, не стали ли корни сухими или мягкими, коричневыми. Последнее может свидетельствовать о проблемах, связанных с избытком влаги. Состояние корней имеет решающее значение, поскольку они отвечают за поглощение воды и питательных веществ, необходимых растению для дальнейшего роста. Только когда вы уверены, что орхидея в хорошем состоянии, стоит рассмотреть возможность бережного ухода с помощью домашних средств.

Одно из простых и эффективных домашних средств для ухода за орхидеями — это нежный отвар чеснока. Он содержит соединения с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому его раствор часто используется в качестве дополнительной поддержки для растений.

Такой отвар может поддерживать состояние орхидеи, сдерживать развитие определенных микроорганизмов в субстрате и создавать лучшие условия для регенерации и повторного цветения растения.

Чтобы приготовить его, вам понадобится всего один зубчик чеснока и примерно литр воды. Измельчите зубчик, залейте водой и дайте настояться несколько часов, затем тщательно процедите. Перед использованием рекомендуется разбавить жидкость водой, чтобы она не повредила корни.

Вы можете поливать орхидею этой смесью. Однако не стоит делать это при каждом поливе. Лучше всего использовать отвар в качестве периодического дополнения к вашему уходу. Также важно не наливать смесь в розетку листьев. Остающаяся там влага может способствовать гниению.

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