Чем подкормить малину весной: урожай будет невероятным

Весна – важнейший период для ухода за малиной, ведь именно тогда закладывается будущий урожай. Если кусты получат достаточно питательных веществ в начале сезона, ягоды будут большими, сочными и сладкими. Опытные садоводы советуют не ограничиваться только обычными удобрениями, а использовать простые натуральные подкормки.

Они помогают улучшить состояние почвы, стимулируют рост растений и укрепляют их иммунитет. OBOZ.UA рассказывает о подкормке малины простым настоем, который легко приготовить дома.

Почему весенняя подкормка важна

Весной малина активно формирует новые побеги, листья и будущие плодовые почки. В этот период растение нуждается в большом количестве питательных веществ.

Правильная подкормка помогает:

стимулировать рост сильных побегов;

улучшить вкус и размер ягод;

ускорить созревание плодов;

повысить урожайность.

Кроме того, хорошо подкормленные кусты становятся более устойчивыми к вредителям и болезням.

Натуральная подкормка, которую любит малина

Опытные садоводы часто используют настой на основе черного чая. Такой раствор содержит полезные микроэлементы, которые улучшают состояние почвы и стимулируют развитие растения.

Чайные листья содержат дубильные вещества, которые могут сдерживать развитие грибков и некоторых вредителей. Кроме того, во время ферментации в настое образуются полезные микроорганизмы, улучшающие структуру почвы.

Благодаря такой подкормке малина часто формирует более крупные ягоды и обильный урожай.

Как приготовить подкормку для малины

Приготовление такого удобрения очень простое.

Ингредиенты для концентрата:

1 литр кипятка;

1 столовая ложка черного чая;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка крахмала;

Способ приготовления

В емкость налейте 1 литр кипятка. Добавьте черный чай и хорошо перемешайте. Оставьте настой на 30–40 минут, чтобы он приобрел насыщенный цвет. Затем добавьте сахар и крахмал и еще раз перемешайте. Оставьте смесь примерно на 30 минут – в это время начнется легкая ферментация. После этого концентрат нужно развести в 5 литрах воды.

Как правильно подкармливать малину

Готовый раствор используют для полива под корень.

Основные правила:

примерно 1 литр раствора под каждый куст;

подкормки делают только на влажной почве;

лучшее время – ранняя весна или начало активного роста побегов.

Такой настой можно применять несколько раз за сезон, но важно не превышать норму.

