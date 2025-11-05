Чем подкормить комнатные растения: удобрения, которые есть на каждой кухне

Комнатные растения растут в ограниченном количестве почвы, поэтому правильная подкормка очень важна для них. Конечно, можно купить готовое средство, но правда в том, что многие продукты, которые могут служить пищей вашим цветам, вы используете на кухне и выбрасываете, не получая из них пользы.

Какие именно продукты можно использовать как удобрение для растений в вашем доме, рассказывает ТСН. В следующий раз, когда будете потреблять что-то из этого перечня, не избавляйтесь от остатков.

Продукты, которые могут быть удобрениями

Вода, в которой варились яйца. В ней остается небольшое количество кальция из скорлупы, который укрепляет корневую систему и предотвращает пожелтение листьев. Просто охладите воду и воспользуйтесь ею во время следующего полива.

Банановая кожура. Это источник калия и фосфора, необходимых для пышного и яркого цветения. Сухую кожуру можно измельчить и добавить в землю или настоять в воде и применять как жидкое удобрение.

Кофейная гуща. После заваривания в гуще все еще остается немало азота, который нужен для наращивания зеленой массы. К тому же продукт помогает держать землю разрыхленной. Кофейная гуща идеально подходит для фиалок, роз и азалий. Можно просто смешивать ее с верхним слоем земли или разводить водой для полива.

Использованные чайные листья. Обогащают землю микроэлементами и слегка подкисляют ее, что особенно нравится азалиям и гортензиям.

Луковая шелуха. Обладает питательными и защитными свойствами. Настой из шелухи помогает бороться с вредителями и грибковыми болезнями. Для этого горсть шелухи заливают литром теплой воды и настаивают сутки.

Вода после варки картофеля. В ней содержится крахмал, который стимулирует развитие корней и поддерживает рост. Поливать следует только охлажденной водой, которая не содержит соли.

Как правильно использовать домашние удобрения

В первую очередь важно помнить, что избыток удобрений – это всегда хуже, чем даже их полное отсутствие. Поэтому жидкие отвары и настои лучше разводить перед использованием в соотношение 1:1, а сухие брать в небольшом количестве.

Удобрениями подкармливают растения раз в 2-3 недели в период активного роста весной и летом. А осенью и зимой, когда растения отдыхают – раз в месяц.

Домашнюю подкормку для растений желательно чередовать, чтобы цветы получали полный набор питательных веществ. А средства с содержанием азота использовать только в теплый сезон. Когда растение отдыхает, его лучше не стимулировать подобным образом.

