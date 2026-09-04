Чем подкармливают пионы осенью: будут как на картинке

В сентябре пионы нуждаются в последней в сезоне подкормке, ведь именно в этот период растение готовится к зимнему покою. Удобрения помогают укрепить корневую систему и создать условия для активного роста и цветения весной.

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В то же время избыточное количество питательных веществ может навредить кустам, поэтому при внесении удобрений важно не переусердствовать. Особое внимание осенью стоит уделить фосфору и калию, а азот использовать очень осторожно, отмечают специалисты с deccoria.pl.

Чем подкормить пионы в сентябре

Традиционно для осеннего ухода за пионами рекомендуют удобрения с фосфором и калием. Эти элементы способствуют укреплению растения перед холодами и помогают ему подготовиться к предстоящему цветению. В то же время исследования пионов показывают, что при условии правильного баланса растениям могут быть полезны и комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Для домашнего сада не обязательно самостоятельно рассчитывать точные пропорции питательных веществ. Если почва обеднена, можно воспользоваться готовой комплексной смесью для цветущих растений или органическими удобрениями – хорошо перепревшим компостом или навозом. Важно помнить, что слабый рост пионов не всегда свидетельствует о недостатке удобрений: причиной могут быть недостаточное освещение, слишком глубокая посадка или длительная засуха.

Обрезка и мульчирование перед зимой

По окончании сезона пионам требуется не только питательный уход, но и правильная обрезка. В сентябре, до наступления первых заморозков, можно обрезать травянистые пионы, у которых надземные стебли отмирают на зиму. Лучший момент для процедуры – когда листья начинают желтеть.

Сначала нужно удалить сухие и поврежденные стебли, а здоровые побеги укоротить примерно на треть. Работать желательно острым и чистым секатором, чтобы не переносить возможные грибковые заболевания между растениями. После обрезки все листья и стебли следует убрать с участка и не складывать их в компост, поскольку они могут содержать возбудителей болезней.

Завершить осенний уход можно мульчированием. Для этого вокруг кустов используют кору, компост или хорошо перепревший сухой навоз – такая мульча поможет защитить корневую систему от холода. Дополнительно почву вокруг растения можно обогатить измельченной яичной скорлупой, которая содержит кальций и другие микроэлементы.

OBOZ.UA предлагает узнать, в каких питательных веществах нуждаются пионы осенью, чтобы подготовиться к следующему сезону.

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