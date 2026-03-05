Чем почистить раковины и краны, чтобы блестели как новые: действенное решение

Со временем на ваших кранах может накапливаться известковый и мыльный налет, но простое решение может скрываться прямо в холодильнике. По словам экспертов, использование неожиданного пищевого продукта может сделать сантехнику из нержавеющей ослепительно блестящей.

Огурцы, которые часто входят в состав салатов, известны своей хрусткостью и полезными для здоровья благодаря высокому содержанию воды. Но, как оказалось, они имеют еще больше полезных свойств, пишет Express.

Кожура огурца – это естественное средство для очистки кранов и раковин из нержавеющей стали. Протрите ею сантехнику, ведь она прекрасно удаляет отпечатки пальцев и пятна от воды, поскольку натуральные масла расщепляют элементы грязи. К тому же, использование огуречной кожуры – это натуральный способ очистки без химикатов, который также создает на вашей кухне аромат свежести.

Еще одно необычное средство, рекомендованное для блестящих кранов, – это Coca-Cola. По словам специалистов по чистке, это – один из самых мощных способов растворить стойкие пятна и следы от воды. Ее ингредиенты, включая лимонную кислоту, винную кислоту и фосфорную кислоту, могут растворять ржавчину и минеральные отложения.

Также Coca-Cola идеально подходит для прочистки засоренных кранов, удаления известкового налета и восстановления блеска вашей душевой кабины.

Еще одно действенное средство – это обычный лимон. Для этого надо разрезать фрукт пополам, потереть разрезанной стороной краны, ручки и поверхности раковины, оставить сок на пять-десять минут, а затем смыть водой. Для более стойких пятен смешайте лимон с небольшим количеством пищевой соды.

