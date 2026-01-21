Чем почистить кастрюли, чтобы они сияли от чистоты: два ингредиента

Износостойкая чугунная кастрюля, распространенный кухонный предмет, является "универсальным" выбором, который позволяет домашним поварам готовить разнообразные сытные блюда, включая любимые зимние блюда, такие как рагу и запеканки.

Использование именно этой посуды имеет один неприятный недостаток: вы можете обнаружить, что ваши кулинарные творения имеют тенденцию пригорать ко дну кастрюли. Однако, конечно, чистить этот тип материала нужно осторожно, если вы не хотите повредить эмаль. Как оказалось, пригоревшие кастрюли будут сиять, как новые, если вы почистите их двумя простыми ингредиентами, пишет Express.

По словам Хелен МакКью из Good Housekeeping, этот проверенный метод может спасти вас. Понадобится средство для мытья посуды и пищевая сода.

Как это работает

Добавьте в кастрюлю одну чайную ложку средства для мытья посуды и две-три столовые ложки пищевой соды. Затем долейте теплой воды до середины.

Далее поставьте кастрюлю на плиту и доведите смесь до кипения, оставьте ее на восемь-десять минут, прежде чем с помощью пластиковой лопатки удалить остатки пищи из кастрюли.

Дайте воде немного остыть, затем слейте большую ее часть, оставив достаточно, чтобы взять "нежную нейлоновую губку" и завершить работу; просто убедитесь, что вода достаточно холодная для безопасного выполнения задачи.

Вы также можете использовать те же два ингредиента, чтобы сделать пасту, которая будет служить средством для чистки других сторон кастрюли, включая внешнюю часть. Просто добавьте немного воды к пасте, а затем тщательно почистите ее губкой.

