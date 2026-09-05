Чем можно подкормить клубнику в сентябре: урожай будет больше

В сентябре клубника уже не тратит основные силы на ягоды, однако это не означает, что грядку можно оставить без ухода до весны. Именно в конце лета и в начале осени растения восстанавливаются после плодоношения, формируют цветочные почки будущего сезона и постепенно готовятся к холодам.

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Правильная подкормка в этот период поможет кустикам окрепнуть и создать запас питательных веществ, от которого в значительной степени будет зависеть урожай следующего года. Подробности – на сайте Deccoria.

Что нужно клубнике в сентябре

После завершения плодоношения растениям особенно важны калий и фосфор. Калий помогает тканям лучше созревать и повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, а фосфор необходим для развития корневой системы и закладки будущих цветочных почек.

Зато с большим количеством азота осенью стоит быть осторожными. Он стимулирует активный рост молодых листьев, которые могут не успеть окрепнуть до наступления холодов.

Чем подкормить клубнику после сбора урожая

Для сортов, которые уже завершили плодоношение, можно использовать мягкие органические удобрения. Один из вариантов – хорошо перепревший компост. Его раскладывают тонким слоем вокруг растений, не засыпая центр кустика.

Также можно применять готовые осенние удобрения для ягодных культур с небольшим количеством азота и повышенным содержанием калия и фосфора. Дозировку в этом случае следует определять в соответствии с инструкцией производителя.

Еще одним вариантом является костная мука, содержащая преимущественно фосфор и кальций. Ее небольшое количество можно неглубоко заделать в верхний слой почвы, а после этого хорошо полить грядку.

Как подкормить ремонтантную клубнику

Сорта, которые продолжают цвести и плодоносить в конце лета и в начале осени, имеют несколько иные потребности. Им по-прежнему необходим калий для формирования и созревания ягод.

Для таких растений можно использовать жидкие удобрения с повышенным содержанием калия. Подойдут специальные препараты для клубники или ягодных культур. Иногда применяют также удобрения для томатов, однако только при условии соответствующего состава и строгого соблюдения рекомендуемой дозы.

Дополнительно можно использовать препараты на основе морских водорослей, содержащие комплекс микроэлементов.

Почему после подкормки важно полить грядку

Даже после завершения сбора ягод клубника нуждается в достаточном количестве влаги. Её корневая система расположена близко к поверхности земли, поэтому пересушивание верхнего слоя почвы может негативно повлиять на состояние растений.

После внесения сухих удобрений грядку нужно полить. Вода помогает питательным веществам перейти в форму, доступную для корней. Особенно важно следить за влажностью в засушливый сентябрь, когда дождей мало, а дневная температура все еще остается достаточно высокой.

Зачем мульчировать клубнику осенью

После полива землю вокруг кустов можно замульчировать. Слой мульчи уменьшает испарение воды, защищает поверхностные корни от резких перепадов температуры и сдерживает рост сорняков.

Для этого можно использовать солому, сухой компост или другие подходящие для ягодных культур материалы. При этом не стоит засыпать саму точку роста клубники.

Чего не следует давать клубнике в сентябре

Осенью лучше отказаться от больших доз свежего навоза и других концентрированных азотных подкормок. Они могут заставить растения активно наращивать зеленую массу вместо того, чтобы готовиться к зимнему периоду.

Главная задача сентябрьского ухода – помочь клубнике укрепить корни, заложить цветочные почки и спокойно подготовиться к холодам. Именно это создает хорошие предпосылки для более обильного урожая в следующем сезоне.

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