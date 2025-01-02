Чем будет заниматься военный омбудсмен: Решетилова озвучила свои задания

В Украине была назначена уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов, ею стала правозащитница Ольга Решетилова. Омбудсменка будет рассматривать и реагировать на жалобы военных – это будет ее главной задачей.

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Срок реагирования на их обращение будет ограничен. Об этом Решетилова рассказала 1 января в эфире телемарафона.

"Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней", – сказала она.

Правозащитница поделилась, что на днях получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.

"Это те случаи, когда нужно очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращения, потому что бывают случаи, когда военном угрожает опасность", – отметила омбудсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Она уже многое сделала для развития наших государственных институций и поддержки украинцев.

По словам Зеленского, в первую очередь Решетилова будет заниматься подготовкой законопроекта о военном омбудсмене – такой институт нужно создать.

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