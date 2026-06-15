Чем больше рискуете, тем больше получаете: в Минобороны разъяснили ключевые моменты новой системы зарплат и отсрочек

Министерство обороны уже приступило к реализации первого этапа комплексной трансформации военной службы в Украине. В ведомстве стремятся укрепить доверие к службе и сохранить первую линию обороны, усилив пехотные и боевые подразделения.

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"Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство ценит то, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира", – заявила пресс-служба МО 14 июня.

В целом первый этап нововведений охватывает несколько направлений:

новые контракты с четкими сроками службы;

увеличенные выплаты;

отсрочки после контракта;

автоматическое согласование рапортов на перевод через Армию+;

новый механизм возвращения из СОЧ.

Представители министерства отметили, что видят вопросы и комментарии, поэтому они собрали ответы на наиболее распространенные из них.

Когда отпустят тех, кто давно в армии?

Уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит с 2014 и с 2022-го. Первыми будут военнослужащие с наибольшей выслугой лет и наибольшим временем, проведенным на боевых позициях.

Когда опубликуют текст постановления и все изменения вступят в силу?

Постановления уже приняты (с 12 июня), ожидается только подпись и публикация. После этого изменения официально вступят в силу.

Почему не выросло базовое денежное обеспечение, а доплаты увеличены не у всех?

Это первый этап трансформации Сил обороны. На данный момент предусмотрены увеличенные выплаты для тех, кто больше рискует собственной жизнью. На первой линии обороны защитники будут получать в среднем 300 тысяч гривен. В то же время базовое денежное обеспечение выросло с 20 до 30 тысяч за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.

Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны Украины использовало имеющиеся ресурсы.

Какие будут выплаты в случае ранения?

Если раненый находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты – 100 тысяч гривен в месяц. Такая зарплата может сохраняться в течение 12 месяцев (в случае непрерывного лечения).

Также после ранения военнослужащий может остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении это тоже указано.

Выгодно ли подписывать контракт, если сейчас я получаю такие же выплаты?

"Контракты – это не только о выплатах. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью. Контрактная армия с четкими правилами – это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины", – заявили в Минобороны.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее о запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы сообщил глава МО Украины Михаил Федоров. Отдельным направлением реформы станет пересмотр денежного обеспечения; также в войске будет работать система Mission Control для подразделений первой линии.

– 11 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ГПСУ. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа Госпогранслужбы.

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