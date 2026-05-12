'Человечность спасает не меньше, чем лекарства': Терехов поздравил медбратьев и медсестер с профессиональным праздником

В День медицинской сестры и медбрата председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов встретился с медицинскими работниками и поблагодарил их за работу. Впечатлениями от силы и человечности медиков он поделился в соцсетях.

"Встретился с медсестрами и медбратами Харькова. И в очередной раз подумал: даже самое современное оборудование ничего не стоит без людей, которые вкладывают в свою работу сердце. Особенно сейчас. В прифронтовом городе, где после прилетов именно медики первыми встречают раненых. Где смены длятся не по часам, а пока есть силы стоять и еще немного дольше. Где после тяжелой ночи надо снова идти к пациентам – спокойно, внимательно, по-человечески", – подчеркнул Терехов.

Он отметил, что есть профессии, где достаточно выполнять обязанности, а есть такие, где ежедневно приходится отдавать часть себя.

"Медсестры и медбратья – именно такие люди. Потому что медицина – это не только об уколах, капельницы или процедуры. Это о руке, за которую держатся в самый страшный момент. О голосе, который возвращает человеку покой. Об умении оставаться человечными там, где война ежедневно проверяет всех на прочность", – подчеркнул глава АПМГ.

Именно медсестры и медбратья проводят с пациентами больше всего времени, добавил он – и именно поэтому люди потом помнят не только лечение или процедуры – а ощущение, что в самый тяжелый момент они были не одни.

"В День медицинской сестры и медбрата хочу поблагодарить каждого, кто сегодня работает в больницах, операционных, стабпунктах и скорых. За выдержку. За силу. За человечность, которая сегодня спасает не меньше, чем лекарства", – резюмировал Игорь Терехов.