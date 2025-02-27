Часть Украины в последний день зимы накроют дожди и снег: синоптики озвучили прогноз. Карта

В последний день зимы часть Украины накроет небольшой циклон Reiner. В связи с этим в некоторых регионах прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Видео дня

Осадки 28 февраля возможны в западных регионах, на остальной территории страны будет переменная облачность. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха самой низкой ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. В этих региона ночью возможен мороз до -15 градусов. В большинстве областей Украины ночью -прогнозируется -2…-6 градусов, на западе около нуля.

В течение дня 28 февраля ожидается 0…+6 градусов. Лишь в восточной части будет на несколько градусов ниже – от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве зима завершится ночными морозами до -4 градусов. Днем в столице ожидается +2…+4. Также синоптик предупредила, что в Киеве во второй половине дня может усилиться ветер с юго-востока. Осадки в пятницу в столице маловероятны.

Весна начнется влажной погодой со значительно более слабыми морозами ночью и прохладным днем.

Напомним, в первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы начнут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптика Натальи Птухи, снежный покров в конце февраля начнет постепенно таять, однако в Карпатах еще будет снежить. В марте возможны изменения погоды – похолодание и морозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!