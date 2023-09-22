Часть Украины покроют грозы: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В Украине выходные 23-24 сентября еще порадуют теплом. Хотя местами небо будет укрываться облаками и подует прохладный ветер, в большинстве регионов ожидается солнечная погода без осадков.

В то же время синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозами на западе страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карту погоды, доскролльте новость до конца).

Так, ночью в субботу, 23 сентября, температура воздуха установится на уровне +14…+16 °С, а днем подскочит до +26…+28 °С. Немного "свежее" будет разве что на востоке.

В основном по стране ожидается переменная облачность, но без осадков, а порывы ветра могут достигать 5-10 м/с.

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И только на Волыни, Львовщине, Хмельнитчине, Прикарпатье, Закарпатье и Буковине – облачно с прояснениями. Там будут идти кратковременные грозовые дожди.

В воскресенье, 24 сентября, по температуре воздуха погода будет почти аналогичной: от +12°С до +16°С ночью и +26…+28 °С днем.

Только на западе, где все еще будет дождь с грозами, столбики термометров в дневные часы покажут +21… +23 °С, на Хмельнитчине и Буковине на несколько градусов будет теплее.

На севере, востоке, юге и в центре страны погода будет без осадков. Ветер 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешнее лето в Украине было жарким, но еще не рекордным, говорят синоптики. По их словам, по погоде настоящая осень еще не началась, а "бабье лето" можно ожидать в октябре.

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