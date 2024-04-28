Часть Украины накроют дожди: синоптики озвучили подробный прогноз на начало недели. Карта

В начале новой недели в Украине прогнозируются дожди. Новая волна осадков в ближайшие дни зацепить южные и восточные регионы нашей страны.

В других областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 29 апреля, дожди пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В Николаевской и Кировоградской областях осадков не предвидится, но в течение дня будет пасмурно.

На остальной территории страны будет сухо, в течение дня ожидается переменная облачность. Столбики термометров в этот день поднимутся до +18…+21 градуса.

Немного прохладнее будет на юге страны. В течение дня ожидается +16…+18 градусов.

Во вторник, 30 апреля, дожди пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. Также синоптики прогнозируют грозы.

В других регионах нашей страны сохранится сухая погода с переменной облачность. Температурные показатели также не претерпят существенных изменений.

В течение дня ожидается +18…+21 градус, а на востоке Украины столбики термометров поднимутся до +23. Прохладнее будет на юге страны. Здесь синоптики прогнозируют +16…+18 градусов.

Напомним, 22 апреля в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 25,8 мм. Это на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

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