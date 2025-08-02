Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптик уточнила прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 3 августа, часть Украины накроют дожди и грозы. Осадки пройдут частично в восточных регионах и на западе.

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На остальной территории ожидается сухая и довольно жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 2-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. Остальная территория, как видите, будет находиться в сухой погоде", – говорится в сообщении.

В целом в Украине ожидается жара, днем температура воздуха будет достигать +28...+32 градусов, а на юге и востоке страны – до +30...+34 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье будет сухо, солнечно и тепло. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Ближайший дождь в столице прогнозируется 6 августа.

"Пусть выходные будут среди природы, уюта и безопасности, насколько это возможно. Любуйтесь солнцем, цветами, котами, ивами над водой", – написала Диденко.

Что предшествовало

По информации Укргидрометцентра, в течение субботы и воскресенья, 2-3 августа, погода в Украине будет разной. Выходные принесут украинцам постепенное изменение синоптической ситуации, кратковременные дожди с грозами, свежие августовские ночи и теплые, а иногда жаркие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. Жара будет оставаться на юго-востоке страны.

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