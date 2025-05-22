Часть Украины накроет непогода: в каких областях будут идти дожди в четверг, 22 мая

В четверг, 22 мая, на всей территории Украины сохранится теплая погода. В то же время в отдельных регионах пройдут дожди, местами с грозами и даже градом.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, над Украиной сохранится поле повышенного атмосферного давления.

Оно обусловит погоду без осадков ночью по всей территории страны, а днем в большинстве областей.

Однако, на часть территории Украины уже снова будет влиять атмосферный фронт. Он накроет Винницкую, Житомирскую и западные области и принесет осадки.

На территории этих регионов пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Непогоду усилит шквальный ветер 15-20 м/с.

Несмотря на это в четверг по всей Украине будет тепло. Температура воздуха ночью составит +7...+12, днем поднимется до +20...25 градусов.

Ветер преимущественно южного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

В Киеве и области 22 мая будет переменная облачность. Температура ночью +10...+12. Днем +22...+24.

По области ночью ожидается +7...+12, а в дневное время суток +20...+25.

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях.

Так 22 мая в западных регионах и в Винницкой области днем объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, местами с градом и сильным ветром.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение этой недели, 20-25 мая, температура воздуха в нашей стране будет постепенно повышаться. А уже в следующий понедельник, 26 мая, местами она будет достигать +30 градусов днем.

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