'Чаще пересекаемся на фронте, чем в тылу': командир подразделения 'Серафимы' поблагодарил Порошенко за помощь

Петр Порошенко во время поездки в Черновцы рассказал боевые истории двух героев, двух Сергеев – Костинского и Козака.

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Об этом говорится в его видео.

Костинский сейчас командует очень эффективным подразделением "Серафимы".

"Сергея Костинского вы прекрасно знаете. Наш партиец и мой товарищ. Один из тех людей, которые собрались на Лаврский утром 24 февраля с четким осознанием, что Россию нужно гнать из Украины. Сначала был 206 батальон ТрО, а потом боевой путь повел другими тропами. Сегодня Сергей командир "Серафимов" – подразделения, отправившего на концерт кобзона уже не одну сотню оккупантов. С ними мы на постоянной связи, знаем все запросы и оперативно их закрываем", – отметил Порошенко.

Сергей Костинский поблагодарил за дроны на оптоволокне, которые привозит в подразделения ВСУ пятый Президент.

"Благодаря новым дронам наша боевая производительность выросла до 70%. Спасибо и за то, что мы с вами чаще пересекаемся на фронте, чем в тылу", – говорит Костинский.

Еще один побратим – Сергей Козак, народный Герой Украины.

"Мы познакомились еще в 2014 году в зоне АТО. Тогда еще никто из нас не догадывался, что следующая встреча будет уже в военном госпитале. Во время одного из боев Сергей возглавлял колонну БТР, которые попали в засаду боевиков. Первый удар пришелся по броневику, в котором находился Сергей. Он вместе с побратимами начал отстреливаться. Когда почувствовал боль в ноге, то увидел, что она серьезно ранена. Бой завершился, а Сергея привезли в Изюмский госпиталь, где врач принял решение не ампутировать ногу. Благодаря врачебной команде Сергей Козак уже через полтора года вернулся в строй", – рассказал Порошенко.

Как известно, команда Порошенко, несмотря на массированную ночную ракетно-пушечную атаку на Киев, приехала в Черновцы, где планировала передать партию техники для одной из воинских частей, которая дислоцируется в областном центре. Однако, как сообщил пятый Президент, военная контрразведка запретила принимать помощь от Порошенко. Его встречу с военными отменили, а их самих срочно отправили на Восток.

Порошенко убежден: сейчас страна должна все ресурсы направить на одну цель – обеспечение ВСУ.

"Если мы хотим мира, мы должны быть сильными. Для этого нужно обеспечить украинские Вооруженные Силы. Те, кто в тылу, должны перевести экономику на военные рельсы и ни на что другое не тратить денег. Пока не выиграем войну, каждая копейка Вооруженным Силам", – подчеркнул лидер оппозиции.