Бывший боевой медик заявил, что его держали в подвале: появилась официальная реакция ТЦК

Бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий рассказал, что в Черновицкой области его задержали сотрудники ТЦК, несмотря на наличие отсрочки, отобрали телефон и трое суток удерживали в подвале, после чего доставили в воинскую часть. В ТЦК заявили, что мужчина не имел права на отсрочку.

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Как написал Роман Замрий в своем Facebook, инцидент произошел вечером 4 июня на блокпосту возле Хотина. Работник ТЦК, который проверял документы, сел в авто врача и попросил подвезти его в ТЦК, чтобы передать документы, подтверждающие право на отсрочку.

После этого у Романа Замрия отобрали телефон и отправили на прохождение ВВК.

По словам медика, когда он пытался объяснить, что подтверждение бронирования хранится в телефоне, ему ответили: "Нет телефона – нет документов".

Далее, по словам мужчины, его "бросили на подвал", где он был вместе с другими мужчинами, один из которых оказался майором авиации. Тот просил, чтобы его доставили в авиационную бригаду, однако в ТЦК отказали.

Самого Романа Замрия также не направили в подразделение, где он служил раньше.

Медик говорит, что их держали в ТЦК без еды и воды, а также не всегда позволяли выходить в туалет.

Через три дня их доставили в воинскую часть. Однако там военные отказались брать в ряды пехоты майора авиации, а также стали ругать военных ТЦК и СП, которые мобилизовали медика.

"Майор из авиации? Мы не возьмем его. Мы пехота, таких как он на страну только сотни, завезите его в авиационную бригаду, вы что", – сказал офицер бригады.

Роман Замрий отметил, что "не все ТЦК такие". Один из военных в части, майор, был шокирован, что мобилизованных не кормили, сказав, что им обязаны были выдать сухпайки. Офицер стал искать по карманам какую-то еду и повторял: "Они там все... Этого не может быть..."

"Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более чем сутки без еды и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть". Есть нормальные люди", – написал он.

Мужчина добавил, что "не все написал", поскольку не хочет навредить процессу мобилизации, а без нее "проиграем войну и все погибнем".

Дело не в мобилизации, а в ее методах, отметил Роман Замрий.

В Черновицком областном ТЦК и СП отреагировали на заявление медика. Там заявили, что Роман Замрий не имел отсрочки от мобилизации.

Согласно заявлению ТЦК, во второй половине дня 4 июня мужчину остановили на блокпосту в Черновицкой области для проверки документов и пригласили для уточнения военно-учетных данных в первый отдел Днестровского РТЦК и СП.

В заявлении указано, что "права на отсрочку военнообязанный не имел" и ВВК признала его годным к военной службе.

"В помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП (не подвальном) находился в ожидании отправки. Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона", – заявили в ТЦК.

Также отмечается, что 5 июня Роман Замрий был "зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП".

На следующий день он прибыл "в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности".

"Относительно жалоб, высказанных гражданином – данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц. Дополнительная информация по данному случаю будет предоставлена позже", – говорится в заявлении.

Роман Замрий: что о нем известно

Роман Замрий живет в городе Красилов Хмельницкой области. Он стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году присоединился к рядам ВСУ как боевой медик.

Выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году уволился из армии и устроился на работу в местной амбулатории. Самостоятельно воспитывает троих детей.

Как отмечают "Суспільне" и"Радіо Свобода", Роман Замрий спас по меньшей мере 700 украинских защитников на передовой.

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом За заслуги III степени.

Роман Замрий рассказывал в интервью "Суспільному", что, если крайне потребуется, то оставит детей на родственников и снова вступит в ряды ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее адвокат Ирина Волошина заявила, что представители Хмельницкого ТЦК не пускали ее к клиенту и оттолкнули от двери, нанеся травмы в виде ушиба плеча. Также, по ее словам, ей угрожали оружием.

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