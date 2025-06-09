Бывших охранников Порошенко пытаются заставить дать ложные показания против него, –Криворучко

Бывших охранников пятого президента Украины Петра Порошенко пытаются заставить дать ложные показания против него, а их защитницу Ларису Криворучко хотят лишить адвокатского свидетельства.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказала сама адвокат Криворучко, которая защищает Вадима Чучковского и Сергея Волевача.

Обоих охранники Порошенко обвиняют в сговоре и получении 40 миллионов долларов для выборов в 2019 году. Однако, как отмечает Криворучко, доказательств причастности охранников нет, а подозрения базируются на недопустимых доказательствах из России.

По ее словам, сфальсифицированные обвинения нужны исключительно для того, чтобы получить от охранников ложные показания против Порошенко.

Криворучко также сообщила, что и сама стала жертвой политического давления. Она утверждает, что судьи и правоохранители игнорируют закон, а ее саму подвергают давлению из-за дисциплинарных жалоб.

"Мне говорят, не того клиента защищаешь. А я считаю, что у нас каждый имеет право на защиту и, соответственно, на качественную защиту в Украине. Я считаю, что украинцы, украинская нация, она стоит того, чтобы в Украине применялась Конституция и законы Украины. И для того, чтобы в Украине действовала действительно независимая адвокатура, безусловно, ее тоже нужно отреформировать. Ведь в таком состоянии, в котором, она знает, сейчас ее, в принципе, нет", – говорит Криворучко.