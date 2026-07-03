Быстро испортится: как нельзя собирать чеснок

Июль традиционно считается периодом, когда наступает время выкапывать озимый чеснок. Однако опытные огородники советуют тщательно выбирать подходящий момент для этого – слишком ранний сбор или небольшое опоздание могут негативно повлиять на качество урожая: головки не удастся хорошо сохранить на зиму.

Видео дня

Если вы планируете собирать чеснок, ориентируйтесь не только на даты – обращайте также внимание на состояние самого растения. Именно внимательность к деталям – листьям, стрелкам и корням – помогает не потерять урожай и сохранить овощ как можно дольше. Издание VSN рассказало, как правильно собирать озимый чеснок.

Как понять, что чеснок созрел

Существует два основных типа чеснока – яровой и озимый. Озимый высаживают осенью, а собирают, как правило, в середине или в конце лета, чаще всего – в июле. О его готовности к сбору свидетельствуют несколько характерных признаков. Прежде всего меняется состояние соцветий: их оболочка начинает разрываться. Нижние листья постепенно желтеют и отмирают, а сами луковицы покрываются тонкими, сухими чешуйками. Это сигнал о том, что растение завершило свое развитие.

Хотя стрелки в основном обрывают, чтобы оставить растению больше сил на формирование головок, опытные огородники часто оставляют на грядке несколько штук специально для контроля. Когда коробочка с семенами полностью созревает, растрескивается и высыпает семена – это верный признак того, что чеснок уже можно выкапывать.

Не менее показательным является состояние корневой системы. Если корни светлеют, приобретают сероватый оттенок и начинают подсыхать, а оболочка головок становится белой или с фиолетовым оттенком, это означает, что культура достигла полной зрелости.

Как правильно собрать и подготовить к хранению

Подготовку к сбору стоит начать заранее. Примерно за десять дней до выкапывания рекомендуют немного отгортать почву от луковиц и прекратить полив, чтобы они лучше созрели. Сам процесс сбора лучше проводить в сухую погоду. И выбирать утренние или вечерние часы, когда нет палящего солнца, ведь перегрев может повредить урожай.

Чеснок не выдергивают из земли, а осторожно подкапывают лопатой или вилами вместе с ботвой. После этого стряхивают лишнюю землю и раскладывают головки тонким слоем для просушки под открытым небом. Далее их переносят в проветриваемое помещение и оставляют там ещее примерно на неделю.

Для окончательной сушки чеснок часто связывают в небольшие пучки и подвешивают. После высыхания корни подрезают, оставляя совсем короткий кончик, а стебли укорачивают до нескольких сантиметров. Перед хранением урожай обязательно перебирают: поврежденные или перезрелые головки откладывают отдельно, поскольку они долго не пролежат.

Чтобы чеснок хорошо хранился до следующего сезона, важно обеспечить ему надлежащие условия. Лучше всего подходят сухие помещения с хорошей вентиляцией. Головки можно хранить в ящиках с отверстиями, сетках или заплетать в косы и подвешивать. Некоторые дополнительно обрабатывают сетки парафином или пересыпают чеснок в банках мукой, солью или золой – эти способы помогают защитить его от влаги и порчи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда и как правильно собирать лук, чтобы он хорошо хранился зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.