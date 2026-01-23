Были в каждом доме: какие вещи автоматически напоминают СССР

Сейчас, когда бытовых мелочей на каждый случай жизни существует множество и они действительно выручают в любой ситуации, времена СССР мы вспоминаем с опаской. То, чем люди облегчали себе быт и обеспечивали развлечения, по нынешним временам кажется артефактом с другой планеты.

OBOZ.UA собрал шесть таких предметов. В условиях хронического дефицита и отсутствия технологий советские люди вынуждены были пользоваться этими вещами, чтобы облегчить себе быт. Некоторые из них могут казаться сейчас ностальгическим приветом из прошлого, но у каждого есть гораздо более удобные и современные альтернативы.

Авоська

Сетчатая хозяйственная сумка была символом эпохи, когда покупка могла случиться внезапно ("на авось"), а полиэтиленовых пакетов просто не существовало. Несмотря на компактность, авоська имела существенный недостаток: под весом продуктов тонкие веревки больно врезались в ладони. Чтобы облегчить страдания, люди мастерили самодельные накладки на ручки из трубок или дерева, поскольку купить готовые приспособления в магазинах было невозможно.

Промокашка

Этот лист пористой бумаги был обязательным приложением к каждой школьной тетради. Его главная функция – впитывать излишки чернил после письма перьевой ручкой, чтобы избежать пятен и клякс. Когда появились шариковые ручки, промокашки потеряли свой первоначальный смысл. Поэтому школьники начали использовать их для изготовления "снарядов" для плевательных трубочек.

Чернильница-непроливайка

Стеклянная емкость со специальным внутренним конусом, который должен был предотвращать вытекание чернил при падении, шла в пару с промокашкой. Их носили в школу, часто пачкая руки и одежду, несмотря на название.

Дисковый телефон

Аппарат, требовавший изрядного терпения: для каждой цифры нужно было прокручивать диск пальцем до упора и ждать, пока он вернется обратно. Процесс был медленным, а ошибка даже в одной цифре заставляла сбрасывать все, нажав на рычаг, и начинать набор номера сначала. В офисах или учреждениях, где звонить нужно было часто, чтобы не мозолить пальцы, диск часто крутили с помощью карандаша. А вот в домах советских граждан такая диковинка была редкостью – за установкой телефона нужно было отстоять огромную очередь.

Фильмоскоп (диаскоп)

Сейчас посмотреть кино можно практически с любого гаджета, а в СССР для этого использовали довольно примитивный прибор. Он проецировал на белую стену или простыню кадры с пленки (диафильмы). Процесс сопровождался характерным запахом разогретой лампы и необходимостью вручную перекручивать каждую картинку, параллельно читая текст под ней. Это был едва ли не единственный доступный способ домашнего визуального досуга.

Складной стакан

Пластиковое изделие, состоящее из нескольких колец-сегментов. В сложенном виде он напоминал плоскую шайбу и легко помещался в карман, а в разложенном – превращался в небольшой сосуд. Стакан был незаменимым в походах или во время посиделок "на природе", хотя часто протекал, если сегменты были подогнаны неплотно или изнашивались от постоянного использования.

