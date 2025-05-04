Был ответственным командиром: в боях за Украину погиб офицер с Полтавщины Андрей Плехов

На фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой лейтенант Андрей Плехов из Полтавской области. Он был минометчиком и командиром, отражал штурмы российских оккупантов на Харьковском направлении.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 22 года. О потере сообщило кременчугское издание со ссылкой на информацию учебного заведения, выпускником которого был Герой.

Отмечается, что Андрей Олегович Плехов, 26.09.2002 года рождения, закончил Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой в 2020-м. Затем парень продолжил свой путь в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, получив офицерское звание.

"Он был настоящим воином, верным товарищем, ответственным командиром и искренним человеком. Его сердце билось в унисон с сердцами всех, кто борется за свободу для Украины. Погиб, выполняя свой долг до конца", – сообщили в лицее.

Жизнь воина оборвалась 1 мая 2025 года в результате столкновения с врагом в районе Волчанска Харьковской области.

"У моей хорошей знакомой-волонтера сегодня погиб муж на поле боя... при наступлении пи***ов. Плехов Андрей Олегович. Защитник. Лейтенант. Минометчик. Отдал свою жизнь за нашу свободу и всех нас. 26.09.2002 г. р. Мать потеряла единственного сына", – написала в Facebook Юлия Дронина.

Семье и близким погибшего воина выразили искренние соболезнования. Также друзья объявили сбор средств для помощи родным Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на северо-восточном направлении фронта погиб 46-летний воин Юрий Сорока с Полтавщины. Он встал на защиту Украины в декабре 2024 года, был рядовым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!