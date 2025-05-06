Был одним из лучших экспертов по eBay: в боях за Украину погиб доброволец Олег Белоногий

В боях на фронте погиб воин Третьей отдельной штурмовой бригады Олег Белоногий, который в 51 год добровольцем встал на защиту страны. До войска он был одним из лучших украинских экспертов eBay, а также официальным представителем окинавской ассоциации КИОКАЙ с более чем 30 годами практики боевых искусств Востока.

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Жизнь защитника оборвалась на поле боя 24 апреля 2025 года. О потере сообщили родные и друзья Героя.

"...погиб мой Олежка, мой мир. Oleh Bilonohyi. Ты мой герой, мой ангел. Ты любил жизнь и отдал свою жизнь ради других жизней. Вот только не сказал, как мне с этим жить. Я благодарю тебя, мой родной. Скучаю, бесконечно люблю", – написала Оксана Белонога.

Она рассказала, что Олег – доброволец, который в 51 год прошел в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, стоял бок о бок с молодыми бойцами и всегда семье говорил: "Там молодые, это несправедливо". Когда мужчина решил присоединиться к войску, то тренировался дома днями и ночами, чтобы быть сильнее, ловчее, чтобы сделать больше.

"Он изменил свою жизнь в одну секунду, позвонив в рекрутинговый центр. Он изменил все. Его уважали побратимы, любили друзья, уважали ученики как тренера, ценили как учителя. Он был хорошим компаньоном по рыбалке и отличным напарником на соревнованиях. Он принял в семью мальчика, который потерял маму, но не успел стать для ребенка семьей, успел только стать примером мужества и преданности. Мое уважение сильному бойцу, надежному побратиму, хорошему мужчине, преданному учителю и сильному человеку. Вечная память Герою", – рассказали родные защитник.

Олег Белоногий был экспертом крупного всемирного веб-сайта электронной коммерции и аукционного дома для покупки и продажи новых и подержанных товаров eBay.

"Олег – искренний и добрый человек. Мы провели очень много бесплатных обучений для наших предпринимателей в Украине и за рубежом. Олег открыто делился знаниями и всегда от души помогал. Это невосполнимая потеря для украинского сообщества eBay. Искренние соболезнования семье! Вечный почет и светлая память!" – написала инициатор E-Export School от "Укрпочты" Юлия Павленко.

Он также был основателем и руководителем Клуба окинавского традиционного каратэ ОНАМИ, официальным представителем окинавской ассоциации КИОКАЙ в Украине.

"Очень светлый человек. Тренировал детей, занимался сам каратэ, рыбачил. С тобой интересно было, помню наши философские разговоры на воде. Еще порыбачим друг! Честь!" – написал его друг Владислав.

Как тренер Олег Белоногий работал в школе современного танца Totem Dance School, имея за плечами 30 лет практики боевых искусств Востока (2 Дан Окинава каратэ Годзю рю, 3 Дан Окинава каратэ Уечи рю).

"Погиб замечательный человек, настоящий мастер боевых искусств, бесстрашный воин. Некоторые из практиков Ицюань его помнят с наших первых семинаров. Большая потеря и большое горе... Олег был верующим человеком, искренний сердцем, открытый, честный... У меня нет слов, чтобы передать боль, что чувствую... Приснился недавно: говорил, что устал и хочет отдохнуть уже... Покойся, брат, с миром. RIP. Молитесь за него, вспомните, кто знал", – написал друг Сергей Вусатюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на восточном фронте погиб 36-летний боевой офицер, учитель-реабилитолог Вадим Романюк из Черновицкой области. До службы в войске мужчина работал с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке в образовательном процессе.

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