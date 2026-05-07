'Был на связи со всеми': в сети рассказали о фельдшере, который погиб на Херсонщине. Фото

На Херсонщине погиб фельдшер Виктор Курников, который до последнего оставался рядом с людьми и отказывался покидать своих пациентов даже под обстрелами и в оккупации. Медик подорвался на мине, когда возвращался с вызова, а во время эвакуации раненого российский дрон атаковал людей, которые пытались спасти ему жизнь.

Видео дня

В сети коллеги и знакомые вспоминают Виктора Курникова как преданного профессии медика, порядочного и очень ответственного человека. Таким сообщением поделилась Алешковская территориальная громада.

Виктор Курников жил в Подлесном и работал на фельдшерском пункте в Левых Солонцах. Коллеги вспоминают, что он всегда поддерживал людей даже в самые тяжелые времена и пытался помочь каждому.

По словам автора сообщения, даже находясь в оккупации, фельдшер оставался на связи и поддерживал коллег. Она вспомнила, как Виктор Валерьевич посылал ей цветы, зная, насколько это важно для нее морально.

Местные жители, как отмечается в сообщении, очень ценили медика. Еще раньше односельчане организовали для него празднование в сельском клубе по случаю дня рождения и годовщины работы. Люди постоянно благодарили фельдшера за его помощь и заботу.

Также сообщается, что именно у Виктора Курникова появилась первая точка телемедицины. Он сам настроил систему и активно использовал возможности дистанционной диагностики и консультаций. Коллеги отмечают, что медик имел значительно более широкие практические навыки, чем предусматривали стандартные обязанности фельдшера.

Благодаря его инициативности на фельдшерском пункте постепенно появились новая печь, ремонт крыши, забор и условия для доступности маломобильных групп населения.

В заметке подчеркивают, что Виктор Курников никогда не искал причин, почему что-то невозможно сделать, а всегда находил способ помочь людям.

После подрыва Каховской ГЭС фельдшерский пункт частично затопило, а многие жители оказались отрезанными от помощи. В те дни Виктор оставался на связи со всеми и сообщал, где больше всего нужна помощь.

На просьбы эвакуироваться он отвечал, что не может оставить людей без медика, ведь другого специалиста там просто не будет.

Трагический случай произошел 3 мая 2026 года. Возвращаясь с вызова, Виктор Курников наехал на мину. Мужчины, которые пытались доставить раненого медика в больницу, попали под удар дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 мая российская оккупационная армия нанесла очередной удар по маршрутному такси в Херсоне. Теракт произошел в Днепровском районе областного центра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!