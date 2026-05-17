Был механиком засекреченной связи: на войне погиб оператор Александр Клименко

Специалист в сфере связи Александр Клименко совмещал многолетний опыт работы в медиа с военной службой в подразделении засекреченной связи. Его жизнь оборвалась 3 июля 2024 года в районе выполнения задач на востоке Украины.

Прощание с защитником состоялось 16 мая 2026 года в Полтаве. Об этом сообщает Полтавский городской Совет.

Александр Алексеевич Клименко родился 3 декабря 1974 года в городе Полтава, где прожил всю жизнь и получил образование в местной школе №5. Значительную часть профессионального пути он посвятил работе в средствах массовой информации, где работал оператором и режиссером монтажа.

Впоследствии он занимал должность ответственного за технические средства обучения в Полтавском государственном медицинском университете, совмещая техническую экспертизу с организационной работой. После начала военной службы был назначен механиком аппаратной засекреченной связи в подразделении связи и РТЗ.

Военный выполнял задачи в составе роты связи и радиотехнического обеспечения батальона. Погиб 3 июля 2024 года в районе выполнения боевых задач в Донецкой области во время службы.

Прощальная церемония состоялась 16 мая 2026 года в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины в городе Полтава, где родные, собратья и община почтили память военного.

