Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт закуски для праздничного стола

Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, быстрых и популярных закусок. Для яркого вкуса добавьте овощи, зелень, чеснок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бутебродов со шпротами, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

багет

крем-сыр

шпроты

помидор

укроп

майонез

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте намазкой.

2. Сверху выложите шпроты, зелень и помидор.

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