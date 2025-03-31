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Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, быстрых и популярных закусок. Для яркого вкуса добавьте овощи, зелень, чеснок. 

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Бутерброды со шпротами

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бутебродов со шпротами, которые очень быстро готовятся. 

Как вкусно приготовить бутерброды

Ингредиенты: 

  • багет
  • крем-сыр
  • шпроты
  • помидор
  • укроп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте намазкой.

Основа для бутербродов

2. Сверху выложите шпроты, зелень и помидор.

Готовые бутерброды

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