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Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт закуски для праздничного стола
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, быстрых и популярных закусок. Для яркого вкуса добавьте овощи, зелень, чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бутебродов со шпротами, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- багет
- крем-сыр
- шпроты
- помидор
- укроп
- майонез
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте намазкой.
2. Сверху выложите шпроты, зелень и помидор.
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