'Если специалист ценный, будем за него бороться': в 14-м полку беспилотных авиакомплексов рассказали, кто им нужен и как попасть

Многие подразделения ВСУ сегодня сами ищут себе кадры. Стрелков, пулеметчиков, операторов БПЛА, водителей, поваров и даже бухгалтеров. Можно выбрать подразделение, которое тебе нравится, и служить по своей гражданской специальности. Сегодня такое уже возможно.

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Как это можно сделать, OBOZ.UA расспросил у рекрутера 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Юрия с позывным Avis.

– Скажите, пожалуйста, чем занимается ваш полк, какие задачи выполняет?

– Фактически полк был сформирован в августе 2023 года. И он как раз был специализированным именно на авиационной беспилотной системе. В августе 2024 года, когда уже официально возник новый род войск – Силы беспилотных систем, мы стали его частью. Это очень сильно, во-первых, влияет и на задачи, которые мы выполняем, и вообще на наше бытие. То, что мы новейшие, это практически наше преимущество. И именно это позволяет нам строить новый род войск с четкой ориентацией и в соответствии с потребностями, которые современная война выставляет Вооруженным силам.

Ну и главная наша особенность – это то, что мы работаем на разные глубины поражения целей. На оперативную (100-200 км) – это глубочайший тыл противника на линии столкновения. А также на стратегическую глубину. Для этого у нас есть средства поражения, которые работают на глубину 1000 плюс километров.

– Насколько сложно, например, поражать цели в РФ? Помню, в мае 22-го наш беспилотник долетел даже до Красной площади в Москве. Но ведь они выстраивали там свою систему ПВО. Вот есть какие-то отличия, 22-й, там, 25-й год?

– Да, конечно, есть. Россияне в начале войны вообще не ожидали, что могут быть какие-нибудь глубинные средства поражения. Поэтому они решили, что нужно упаковать средствами ПВО зону боевых действий, и этого будет достаточно. Как оказалось, нет. Мы ищем пути, чтобы их объекты уничтожать в глубине. И они также ищут пути противодействия.

Постоянно идет такое противоборство. То мы что-то выдумываем, то они придумывают, как противодействовать, мы придумываем, как это обходить. Потому у нас инженеры – одни из ключевых людей в подразделении. Выполнение каждой боевой задачи показывает, где мы можем усовершенствоваться. И это новейшие задачки для инженеров в первую очередь. Нужно что-то придумывать, выдумали – внедрили в производство, настроили БПЛА, передали в боевые подразделения, боевые подразделения поехали, воспользовались, дают фидбек. Цикл очень короткий, это одно из наших технологических преимуществ, это позволяет нам очень быстро совершенствовать оружие.

– Я так понимаю, что и сами беспилотники за это время очень изменились.

– Оружие, которое мы используем сейчас, и то, что было еще полгода назад или год назад, очень существенно отличается. Через год, через полгода даже будет другое оружие, которое существенно будет отличаться от того, с которым мы работаем сейчас.

Поэтому когда мы отбираем людей, очень большое внимание уделяем способности человека учиться. Это для нас критически важно. Важный потенциал к развитию и обучению, чтобы через полгода научиться работать с другими системами. Потому что все постоянно меняется и требования масштабируются. Мы постоянно учимся и помогаем каждому, кто к нам приходит, адаптироваться под наши задачи.

– Скажите, кто из кандидатов может попасть в ваш полк? Какие существуют требования?

– Во-первых – мы работаем исключительно с добровольцами. Мы формируем команду мотивированных единомышленников, которые сознательно выбрали наш полк.

Во-вторых – нашему полку нужны действительно умные и квалифицированные специалисты на почти все должности. Это стратегическое видение нашего командования – мы формируем военное подразделение, которое должно работать на высоких показателях эффективности, и для этого нам нужны эффективные военнослужащие в наших командах. Чтобы привлечь лучших, мы используем наиболее эффективные инструменты коммерческого рекрутинга.

Учитывая это, к нам очень непросто попасть, даже если человек хочет.

– Мотивированные, одним словом.

– Не просто мотивированные, а именно мотивированные на службу в нашем подразделении. Ибо есть люди, которые хорошо мотивированы, готовы служить, но мы проверяем человека, проводим психологическое тестирование, чтобы выяснить способность кандидата к обучению. Далее командир с ним общается и он уже выясняет для себя окончательно, подходит ли ему этот человек в команде, или нет. Если командир видит, что на человека он может положиться и что он добавит эффективности в его подразделение, тогда он его берет.

К примеру, у нас есть такая должность – радиочастотный инженер. Это человек, который должен иметь очень крутую квалификацию в работе с антеннами. Мы уже очень много кандидатов передавали командиру подразделения на рассмотрение. Отбираем людей с техническим образованием, с опытом работы с электрооборудованием. Спрашиваем: "вы настраивали антенны?". Он говорит: "ну, да, было несколько раз, могу немного".

А командир говорит: "нет, это не тот уровень. Мне нужно, чтобы человек пришел и с первого дня мне уже рассказывал, что, как нам нужно делать, как настраивать оборудование. Нет времени, чтобы его учить".

В таком случае стараемся человека привлечь на другую должность в полку, где требования к квалификации не такие высокие, например, техник БПЛА.

– То есть должны быть люди с высшим техническим образованием?

– Для инженеров – это обязательно. И, кстати, у нас много вакансий, которые начинаются со слова инженер. Для таких специалистов важно не только образование, но и опыт работы по инженерному профилю.

Также это касается повара или бухгалтера, специалиста по закупкам, учетчика, водителя – ключевое значение имеет квалификация.

Еще пример. Водитель категории С. Отзывается кандидат, мы проводим собеседование, тестирование, видим, что человек классный, передаем командиру, а тот говорит: "нет, мне не подходит, потому что он чисто водитель. Но если что-нибудь с машиной произойдет, у нас нет бригады, которая по звонку может в любую точку Украины выехать и ремонтировать. Поэтому нужен водитель, который сможет починить что-то несложное, или диагностировать, в чем проблема, получить запасную часть, которую ему пришлют, и отремонтировать машину. То есть водитель и механик в одном".

Хотя по сути это дополнительные скилы, но они для этой должности важны. Это уже не про образование, а о квалификации. В таком случае мы тоже держимся за ценного кандидата и предлагаем ему должность, где это требование не является критическим.

Или повар. Готовить могут много людей. Но одно дело – приготовить на семью в десять человек, а другое дело – вкусно готовить в промышленных масштабах на тысячу человек. И здесь нам нужны люди, обладающие мощным опытом в общепите.

– Какие вакансии у вас есть, например, сегодня?

– У нас на сайте есть все вакансии. Мы условно делим их на три категории. Вакансии в боевые подразделения – это, например, оператор БПЛА, дешифровщик, техник, водитель в боевую группу, сапер, боевой медик. Вакансии в инженерно-технические подразделения – инженер-конструктор, инженер по 3D моделированию, радиоинженер. И вакансии в подразделениях обеспечения – водитель, бухгалтер, повар, делопроизводитель, закупщик, начальник склада и другие.

Для боевых должностей для нас более важна мотивация, чем квалификация, потому что на боевые должности предусмотрено обучение.

У нас обучение – это функция, которая проходит стержнем через всю службу. Оно непрерывно, командиры к этому очень ответственно относятся.

У нас есть свой полигон, задействованный постоянно. Когда военнослужащий возвращается из учебного центра по базовой общевоенной подготовке и присоединяется к нам, то он продолжает свое обучение. Это стрелковая, тактическая, медицинская и профессиональная подготовка в соответствии с основной ролью в боевой группе.

Вторая категория – инженерно-технические. Это те должности, которые начинаются со слова инженер. Инженер-конструктор, инженер 3D-моделирования, радиоинженер, инженер-электронщик.

Вот здесь очень важна именно гражданская квалификация. Даже если к нам пытается попасть военнослужащий, который сейчас служит пулеметчиком, а мы смотрим его резюме и видим, что он был инженером-конструктором на машиностроительном производстве, знает инженерные программы, то мы его пытаемся перевести через Армия+ к нам. Потому что его КПД как инженера будет больше, чем КПД стрелка.

Ну и третья категория – это подразделения обеспечения. Это, кстати, одна из самых больших категорий. Это военнослужащие, обеспечивающие функционирование всего военного организма. Это водители, повара, бухгалтеры, делопроизводители, специалисты по закупкам, начальники служб электротехнического, инфраструктурного обеспечения.

Это основа армии – эти военнослужащие много работают, но их работа не слишком заметна внешне. Хотя именно они являются основой успешности всех боевых операций. Для таких специалистов квалификация тоже на первом месте.

Например, бухгалтер по денежному обеспечению. Я спрашиваю начальника службы, если это будет гражданский человек, который начислял заработную плату? Он говорит: "нет, надо, чтобы это был бухгалтер, имеющий опыт в Вооруженных силах и занимавшийся денежным довольствием. Там очень много нюансов".

Или специалисты по закупке автозапчастей. Ну казалось, садись и работай с каталогами. Но все сложнее, чем кажется. Каждому из таких кандидатов командир подразделения дает тестовое задание: найди конкретную запчасть для конкретной машины. И кто-то эту задачу выполняет весь день, а кто-то за час.

– Что интересует кандидатов, о чем они вас спрашивают? Зарплата, отпуск?

– Об этом мы сообщаем на уровне объявления. Поэтому когда дело доходит до собеседования, иногда эти вопросы возникают, но нечасто. Спрашивают о подразделении, о том, как служба проходит, об условиях. Есть и такие, кто спрашивает о заработной плате. Но как показывает наш опыт, если этот человек гражданский и на собеседовании у него вопрос заработной платы стоит первым, то это не наш человек.

Это не та мотивация, с которой следует приобщаться к Вооруженным силам. У нас денежное обеспечение достаточно высокое. У нас почти все военнослужащие получают дополнительное денежное вознаграждение, согласно с решением Генштаба, учитывая, что наше подразделение выполняет очень важные военные задачи. Но мы не акцентируем внимание на этом на собеседованиях, и если кандидат ищет себе должность в Вооруженных силах именно по уровню оплаты, то мы рекомендуем ему выбирать другие подразделения.

– Скажите, а есть среди вас бусифицированные парни? Как они себя ведут?

– Нет, как я и сказал выше, у нас служат только добровольцы. Но у нас бывают случаи, когда люди звонят по телефону из ТЦК и говорят, что "вот уже в ТЦК сижу, забрали, хочу у вас служить". Таким мы отказываем. Потому что у нас есть несколько этапов отбора: собеседование, проверка, тестирование, а далее представление на согласование командиру.

Некоторых кандидатов мы проверяем через OSINT и полиграф. Это все занимает время. Человека, который уже сидит в ТЦК, в ближайшее время отправят в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, а оттуда распределят согласно решению Генштаба. Даже если он классный, опытный и суперинженер, который нам подходит, то, к сожалению, мы в этой ситуации ничего сделать не можем.

И именно поэтому я при каждом случае подчеркиваю, что, пожалуйста, выбирайте себе должность и присоединяйтесь самостоятельно. Не ждите, когда ТЦК вам найдет должность в каком-то подразделении.

Был у нас такой случай. Обратился к нам кандидат на должность повара. Причем он нам позвонил по телефону из ТЦК. Повар для нас – должность дефицитная.

Мы ему говорим, вы скажите в ТЦК, что хотите присоединиться к боевому подразделению, что вы квалификационно можете их заинтересовать. Поэтому попросите, чтобы вам дали немного времени – неделю. Что вы через неделю придете снова к ним. Ему удалось договориться, его отпустили, и мы его обработали, передали в конкретное подразделение. Командир говорит, что готов брать его на должность. А тут нам кандидат говорит: "Ой, вы знаете, я здесь еще подался в другое подразделение, поэтому давайте несколько дней подождем".

Он неделю назад звонил по телефону, спасите, в ТЦК забирают. Мы все сделали как нужно, спасли, чтобы он присоединился к нам, потому что нам он нужен. А тут он начинает откладывать решение. В понедельник перезванивает, говорит: "Хорошо, я готов идти к вам". Мы возвращаемся к командиру, все рассказываем ему, что рекрут попросил паузу, но он принял решение, готов идти к вам. Командир говорит: "Нет, если он так колеблется, я в подразделении не хочу иметь такого человека, который будет перебирать". Мы согласовали его в другое подразделение, где также нужны повара. Но надо переделывать все документы, необходимо время. В процессе всего этого его бусифицируют, и уже никто у него не спрашивает, куда он хочет. Сейчас, наверное, уже проходит службу и не факт, что поваром.

Я понимаю, почему люди так себя ведут. Очень трудно избавиться от иллюзии, что как-то оно все наладится, и, может, за меня кто-то там отслужит, и вот-вот война закончится.

Это очень наивный подход. Мы объясняем людям, что война продолжается. Какой бы статус она ни приобрела сейчас, будет ли перемирие, или не будет, но единственная гарантия нашей безопасности – это Вооруженные силы Украины.

А в Вооруженных силах Украины нужны люди. Нам нужны Вооруженные силы на очень высоком уровне готовности. Их нужно поддерживать в таком состоянии еще продолжительное время. А это значит, что служить будут все.

Реальность такова, что нет такого выбора – служить или не служить. Вы можете выбрать себе должность, соответствующую вашим умениям и желаниям. Вы можете выбрать подразделение, в котором хотите служить. И таким образом выбрать правильный и сознательный путь в ВСУ. И на этом пути у вас будет наша поддержка.

– А вот кого бы вы еще не взяли? Есть какие-то критерии?

– У нас первый пункт обработки каждого рекрута – это проверка на безопасность. Если мы видим криминальное прошлое, мы этого человека отклоняем.

Во-вторых, каждый рекрут заполняет нашу анкету, где есть несколько важных вопросов. Например, очень много уже действующих военнослужащих, которые хотят к нам перевестись.

Мы сейчас переводим людей достаточно активно и используем при этом сервис Армия+. Большое спасибо госпоже Черногоренко, пользуясь случаем, очень крутой сервис. Но есть определенные условия от кадрового центра Генштаба. Например, одно из них – если человек менее шести месяцев служил в текущей воинской части, то он не может перевестись. Перевестись можно, если вы отслужили более шести месяцев.

Еще момент относительно здоровья. В анкете есть вопросы, как вы оцениваете свое здоровье, и есть варианты ответа. Один из них звучит примерно так: "у меня куча болячек, но очень хочу служить". Это первый вопрос, с которого начинает рекрутер общение. Ну-ка, давайте вашу кучу болячек пересчитаем по пальцам.

Если очень много пальцев идет в ход, то мы можем отказать. Даже если человек классный, опыт интересный, который нужен нам. Мы понимаем, что даже если человек идет на должность бухгалтера, все равно ему нужно пройти базовую общую военную подготовку. Это 50 дней очень серьезных, мощных физических нагрузок, для которых требуется определенный уровень здоровья. Если мы видим проблемы с коленями, со спиной, с почками или какие-то инфекционные заболевания, то мы советуем искать другие пути помогать Вооруженным силам.

Ну и если мы видим, что человек классный, но прямо сейчас у нас нет для него вакансий, мы также отказываем, но этих людей мы перемещаем в кадровый резерв, к которому периодически возвращаемся.

– Скажите, если человек хочет попасть к вам, с чего ему нужно начинать свой путь?

– Заполнить анкету на нашем сайте https://14reg.army/. Пройти собеседование с рекрутером и проработать все необходимые моменты. Далее – финальное собеседование с командиром и решение. Для гражданского человека у нас два пути присоединения к полку: это контракт или мобилизация.

Мы как приоритетное подразделение можем людей мобилизовать напрямую. То есть мы сначала человека принимаем в полк, и от нас он едет в учебный центр, уже как наш военнослужащий в командировку. И после 50 дней базовой военной подготовки возвращается.

Есть люди, которые выбирают вариант по контракту. Там есть определенные условия, например, если человеку меньше 25 лет, его нельзя мобилизовать согласно законодательству, и мы ему можем предложить только контракт.

Наши вакансии активно размещаются на work.ua, robotа.ua, lobby X. Есть такой четвертый вариант: зайти на наш сайт https://14reg.army/, найти вакансию, нажать "познакомиться", просмотреть требования, обязанности, если подходит, нажать "присоединиться" к подразделению, заполнить анкету.

Затем с кандидатом связывается рекрутер. Также на сайте есть номер телефона, WhatsApp, человек может напрямую позвонить, если его что-то интересует, прямо сейчас, еще до заполнения анкеты.

– Скажите, а девушки или женщины к вам обращаются? Есть ли ограничения для них какие-нибудь?

– Да, у нас служат женщины в подразделениях обеспечения, повара, бухгалтера, деловоды. В рекрутинговом подразделении в моей команде две женщины. Да, есть женщины, которые служат в технических подразделениях, мастерских, они имеют технические навыки.

Служат женщины, у которых есть навыки работы с БПЛА, на должностях операторов. Но все же мы понимаем, что есть должности, которые от военнослужащего требуют определенных физических возможностей. Но окончательное решение принимает командир подразделения.

– Женщина или девушка владеет какими-то техническими скилами? Есть же у нас сейчас девушки, которые изучают компьютерную науку?

– Да. Была у нас очень классная девушка на должность инженера-конструктора. С очень крутыми навыками в машиностроении, в 3D-моделировании и со знанием разного специализированного ПО. Она обратилась к нам еще в январе. Командир пообщался, очень она ему понравилась, мы начали процесс приобщения, а у нее возникли проблемы со здоровьем. Мы отложили. Командир был заинтересован ее приобщить из-за ее навыков и знаний. Поэтому мы ждали и искали компромиссные варианты, чтобы привлечь ценного специалиста.

Если для нас специалист ценный, мы будем за него бороться.