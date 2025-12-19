Были метастазы в печени: украинский пограничник поборол рак четвертой стадии и вернулся в строй. Видео

Украинский пограничник Игорь Савенко, которому в 2023 году диагностировали колоректальный рак четвертой стадии с метастазами в печени, смог побороть болезнь и вернуться к службе. После длительного и сложного лечения мужчина снова находится в строю и благодарит медиков за шанс жить и работать дальше.

Видео дня

Об истории выздоровления военнослужащего рассказали в Первом медобъединении Львова. Видео с комментариями пациента и врачей обнародовали на Facebook-странице медицинского объединения.

52-летний Игорь Савенко, кадровый военнослужащий Государственной пограничной службы, узнал об онкологическом заболевании во время планового медицинского обследования в 2023 году. На тот момент врачи обнаружили злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, а также метастатические поражения печени, что соответствовало четвертой стадии рака.

Мужчина обратился за помощью к специалистам Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Лечение было поэтапным: сначала медики уничтожили метастазы в печени, после чего пациент прошел курс химиотерапии. Впоследствии хирурги провели операцию по удалению первичной опухоли.

Сам пограничник в видео признается, что до установления диагноза не имел никаких тревожных симптомов. "До 50 лет я жил абсолютно спокойно, проходил военную службу с 17 лет, проблем со здоровьем не было, симптомов никаких не было. Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за то, что поставили на строй и дали возможность работать. Благодаря вам я нахожусь в строю", – говорит Игорь Савенко.

После операции болезнь снова дала о себе знать – в печени появились новые метастазы. В этой ситуации врачи применили радиочастотную абляцию – современный миниинвазивный метод, который позволяет точечно уничтожать новообразования путем термического воздействия без масштабного хирургического вмешательства.

Врачи отмечают, что лечение продолжается и в дальнейшем, однако результаты уже позволяют пациенту вести полноценную жизнь и вернуться к службе. "Пациент, который сначала был в четвертой стадии, у нас лечится, живет и живет качественно. Мы рады, что можем помогать даже в таких сложных случаях", – отметил один из медиков.

История Игоря Савенко стала примером того, что даже при самых сложных диагнозах современная медицина и настойчивость самого пациента могут дать шанс на жизнь и возвращение к любимому делу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что звено боевых медиков в рядах Сил обороны нуждается в значительном усилении. На стабилизационных пунктах на фронте не хватает медиков, есть проблема также с эвакуацией раненых с позиций на "нуле".

По словам главкома, одно из первоочередных требований – улучшить состояние полевой медицины. В условиях современной войны для медицинской эвакуации с переднего края необходимо использовать, в частности, и беспилотные системы.

Кроме того, как сообщил военачальник, уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению, однако на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления.

