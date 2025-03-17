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Будут как новые: рассказываем, чем отмыть столовые ложки и вилки от старой грязи и налета

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Столовые приборы

Столовые приборы – незаменимый предмет на кухне. Но, очень часто они при неправильном использовании темнеют и могут даже покрываться пятнами. Но, от этой проблемы можно очень просто избавится при помощи домашних безопасных средств.

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Чем отмыть вилки

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем до блеска отмыть столовые ложки и вилки.

Чистая посуда и приборы

Сода и соль

Насыпьте в воду столовую ложку соли и соды, положите приборы и кипятите 10 минут. После помойте и вытрите.

Уксус

Уксус для мытья ложек и вилок

Погрузите мягкую губку или тряпочку на несколько минут в уксус и протрите ей все изделия. После хорошо помойте и вытрите.

Столовые приборы

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