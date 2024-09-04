Будет тепло, но местами дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 4 сентября

В среду, 4 сентября, погода в Украине будет теплой, до +28, местами до +29 градусов (на Закарпатье – жара до +32). В центре и на юге местами пройдут дожди, возможно – с грозами.

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Новый прогноз на своем сайте опубликовал Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики ожидают, что в текущие сутки будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью будет свежо, в среднем +15...+20 (на западе +11...+16). Днем по стране ожидается примерно +23...+28 градусов.

В Карпатах ночью будет прохладно, +9...+14, а днем +​​18...+23 градуса.

В Киевской области в четвертый день осени ожидается облачное с прояснениями небо, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

В темное время суток прогнозируют +15...+20, в светлое +​​23...+28 градусов. Более детальный прогноз для Киевщины можно найти по ссылке.

В столице Украины Киеве ночью +18...+20, днем +​​26...+28 градусов.

По всей Украине (кроме АР Крым и Одесской области) 4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинской столице лето 2024-го заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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