Будет море цветов: какое растение посадить для красивых клумб

Если вы хотите, чтобы клумба выглядела пышно и ярко, стоит обратить внимание на мальву. Когда-то эти высокие цветы росли почти у каждого сельского дома, а теперь снова входят в моду.

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Мальва не только эффектно цветет в течение многих недель, но и не требует особо сложного ухода, поэтому подходит даже для тех, кто хочет красивую клумбу без постоянной суеты. Подробности сообщает Kobieta Interia.

Почему мальва снова стала популярной

В зависимости от сорта мальва может вырастать примерно от 1,5 до 2,5 метра в высоту. Именно поэтому она прекрасно подходит для создания фона для более низких цветов. На высоких стеблях распускаются крупные цветы разных оттенков – белые, кремовые, розовые, лососевые, красные, бордовые и пурпурные.

Раньше мальву любили прежде всего за простоту. Она могла сама рассеваться в саду, долго расти на одном месте и каждый год вновь украшать участок. К тому же растение обильно цвело, хорошо чувствовало себя в неидеальных условиях и не требовало сложной агротехники.

Со временем мода на сады изменилась. Популярными стали ровные газоны, хвойные растения, низкие аккуратные рабатки и более сдержанные композиции. Высокие, немного "деревенские" мальвы на время отошли на второй план.

Однако сейчас они снова возвращаются в сады. Причина – популярность естественных, романтических и экологичных цветников. Люди все чаще хотят видеть в саду не только идеальную геометрию, но и живые, цветущие, разноуровневые композиции, которые привлекают пчел, шмелей и бабочек.

Где лучше всего посадить мальву

Чтобы мальва обильно цвела, ей нужно правильно подобрать место. Лучше всего она растет на солнечном участке, где получает не менее шести часов света в день.

Также желательно, чтобы место было тёплым и защищённым от сильного ветра. Высокие побеги могут ломаться во время непогоды, поэтому мальву часто сажают возле забора, стены дома, беседки или другой опоры. Так растение получает естественную защиту и в то же время достаточно света.

Почва для мальвы должна быть плодородной, рыхлой, водопроницаемой и богатой перегноем. Лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва с pH примерно 6–7. На тяжелых и переувлажненных почвах растение может расти хуже.

Как выращивать мальву, чтобы она обильно цвела

Мальву можно высевать с мая по июль непосредственно в открытый грунт или сначала вырастить рассаду в контейнерах. Молодые растения обычно пересаживают на постоянное место осенью.

Между саженцами следует оставлять примерно 40–60 см. Это важно, так как со временем мальва формирует раскидистую розетку листьев и нуждается в пространстве.

В первый год после посадки особенно важны регулярный полив и прополка. Сорняки могут отнимать у молодых растений влагу и питательные вещества, поэтому их лучше удалять своевременно. В последующие годы мальва становится более выносливой и лучше переносит короткие периоды засухи, хотя красивее всего цветет в слегка влажной почве.

Чем подкормить мальву

Для обильного цветения мальве требуется умеренная, но регулярная подкормка. В большинстве садов достаточно двух или трех внесений удобрений за сезон.

Впервые растение можно подкормить в апреле или мае, во второй раз – в июне, а при необходимости ещё раз в июле, особенно если почва бедная.

Для мальвы хорошо подходит компост, перепревший навоз или комплексные удобрения для цветущих растений. Особенно полезны будут подкормки с фосфором и калием, ведь эти элементы способствуют формированию бутонов и длительному цветению. Высокие сорта желательно подвязывать к опорам. Это поможет защитить стебли от ветра и дождя.

Что посадить рядом с мальвой

У её основания стоит высаживать более низкие многолетники, которые заполнят пространство и сделают композицию более пышной. Хорошими соседями для мальвы станут флоксы, эхинацеи, рудбекии, люпины, дельфиниумы, лилейники, кошачья мята и шалфей дубовый. Такие растения помогают создать многоярусную клумбу, где каждый вид играет свою декоративную роль. В природных садах мальва хорошо сочетается с декоративными травами.

Лучше всего сажать мальвы группами по несколько растений. Так они создают заметное цветовое пятно и выглядят эффектнее даже издалека.

Полезна ли мальва для пчел и бабочек

Мальва может быть ценным растением для опылителей. Особенно полезны сорта с простыми или полумахровыми цветками, так как пчелам, шмелям и бабочкам легче добраться до пыльцы и нектара.

Если посадить мальву вместе с растениями, цветущими в разные периоды, клумба будет привлекать насекомых практически весь сезон. Хорошим дополнением могут стать лаванда, астры, эхинацея, шалфей и другие медоносные цветы. Чем больше опылителей прилетает на участок, тем более живой и здоровой становится садовая экосистема.

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